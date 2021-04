Semana carregada de balanços nos EUA, com destaque para Apple e Tesla

Mais de um terço das empresas que compõem o S&P 500 vão divulgar seus resultados trimestrais nesta próxima semana, incluindo Apple e Tesla, com as companhias mostrando como a reabertura econômica está afetando seus negócios.

As gigantes de tecnologia vão dominar o calendário de divulgações. Além de Apple e Tesla, do excêntrico empresário Elon Musk, outras companhias como Microsoft, Alphabet (controladora do Google) e Amazon também vão mostrar seus números. Ao todo, serão 181 empresas do S&P 500 que farão divulgação dos números.

A Tesla faz sua divulgação na segunda-feira, dia 26. A companhia de automóveis do Vale do Silício está tendo vendas recordes, entregando quase 185 mil veículos no primeiro trimestre. Entretanto, a empresa também vêm enfrentando questões sobre a segurança de seus veículos após um acidente no Texas e protestos na China.

Na terça, Microsoft e Alphabet divulgarão resultados após o fechamento do mercado. A Microsoft se beneficiou da forte demanda por seus serviços em nuvem e de games durante a pandemia. A companhia teve receitas recordes no trimestre passado e analistas projetam que as vendas vão crescer 17%, a US$ 41 bilhões.