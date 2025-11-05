Sem salários de seis dígitos, mas com US$ 1 milhão: o segredo deste casal para construir riqueza

Sebastian Marquez, de 28 anos, e sua esposa Julia, de 26, provaram que o verdadeiro segredo para a criação de riqueza não está no quanto você ganha, mas no que você faz com o seu dinheiro.

Hoje, o casal possui um patrimônio líquido superior a US$ 1 milhão, resultado de um planejamento financeiro meticuloso, investimentos inteligentes e uma paixão por imóveis e criptomoedas.

O que mais impressiona é que ambos sempre mantiveram empregos com salários modestos, nunca ultrapassando seis dígitos em suas rendas anuais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como Sebastian construiu o primeiro imóvel

A jornada de Sebastian começou aos 16 anos, quando ele comprou sua primeira casa para reformar e revender.

Com uma entrada de apenas US$ 9.800, feita com o apoio de sua mãe, ele comprou uma casa deteriorada por US$ 48.800 em Hanover, Ontário.

Trabalhando em empregos de salário mínimo enquanto ainda estava na escola, Sebastian reformou a casa por conta própria, usando tutoriais no YouTube para aprender habilidades como colocar pisos e instalar encanamentos.

Seis meses depois, ele vendeu a casa por US$ 82.200, lucrando cerca de US$ 30.000 no processo. Esse primeiro lucro alimentou sua paixão por compra e venda de imóveis, uma prática que ele continuaria por muitos anos, gerando lucros totais de cerca de US$ 343.700 até 2022.

Investimentos em criptomoedas: uma aposta calculada

Em 2019, Sebastian e Julia decidiram diversificar seus investimentos, apostando em criptomoedas. Com uma aposta calculada, o casal investiu cerca de US$ 25.000 em Bitcoin e Ethereum, o que representava aproximadamente 10% de seu patrimônio líquido na época.

“Foi uma aposta que fizemos na época, e felizmente valeu a pena”, afirma Sebastian, destacando que o valor do Bitcoin cresceu aproximadamente 2.000% e o Ethereum, 2.500%, entre 2019 e 2025.

Esses ganhos substanciais foram um dos fatores responsáveis pelo crescimento explosivo do patrimônio do casal, que agora tem cerca de US$ 400.000 investidos em criptomoedas.

Estrutura financeira sólida e investimento contínuo

Atualmente, o casal gasta de US$ 4.300 a US$ 5.700 por mês com despesas pessoais, e uma parte significativa dessa renda é reservada para investimentos.

Eles investem 15% de sua renda em fundos de índice, um método recomendado para quem busca investir a longo prazo com baixo risco e alta rentabilidade.

Além disso, o casal ainda possui dois imóveis: a casa atual de Sebastian e um imóvel alugado que gera uma receita extra de US$ 14.500 anuais.

