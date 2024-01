Sem Parar se consolida como ecossistema de soluções em mobilidade e reposiciona sua marca

Depois de inaugurar o pagamento automático em pedágios no Brasil, Sem Parar foi pioneiro na construção de novas jornadas de pagamento contactless, como abastecimento, estacionamento, drive-thrus, lava-rápidos e condomínios. E não parou por aí...

Nos últimos anos, a marca incorporou diversas funcionalidades para apoiar seus clientes em suas jornadas com o carro: pagar débitos veiculares (IPVA, licenciamento...), contratar seguro automotivo e assistências diversas, reservar uma vaga de estacionamento, comparar preços de combustível, fazer uma assinatura de carro de aluguel, agendar a revisão de seu veículo, empréstimo ou consórcio, trocar a bateria em domicílio, buscar pontos de recarga de veículos elétricos, consultar tabela Fipe, calcular gastos com pedágio...

O reposicionamento da marca como um ecossistema de soluções ligadas à mobilidade focada em veículos consolida a evolução natural do negócio nos últimos anos, em que uma série de outros produtos e serviços conectados ao carro foi sendo agregada ao portfólio.

“O reposicionamento materializa de forma concreta toda a proposta de valor estabelecida ao longo dos últimos anos, nos quais, baseados nas necessidades e oportunidades de mercado, construímos um robusto ecossistema de mobilidade”, explica Gabriel Porto, CMO do Sem Parar. “Toda essa expansão nos deixou prontos para esse momento do NOVO Sem Parar”, completa.

Um novo posicionamento para um novo momento do Sem Parar

Na atual proposta de branding, a empresa reestruturou toda a sua plataforma estratégica de marca. Uma das principais mudanças é, sem dúvida, Sem Parar passar de sinônimo de um único produto para se identificar como um hub de soluções.

Com o reposicionamento, a marca assume uma arquitetura estrutural, na qual a master brand Sem Parar se apropria de sua força, diferenciais e valores para todos os serviços da companhia, em todas as verticais.

“Nessa nova fase também continuaremos investindo em iniciativas para expandir a proposta de valor do pagamento automático dentro do veículo – um bom exemplo é o caso do Free Flow, que vem modernizando os pedágios no Brasil, criando uma experiência ainda mais “sem parar”, explica o CMO. “Além disso, também estamos bem estruturados para apoiar nossos clientes em novas frentes, com soluções que chegam forte por meio do SuperApp Sem Parar, que reúne mais de 30 funcionalidades e hoje se estabelece como principal ponto de relacionamento entre clientes e a marca”, acrescenta Porto.

Para mirar nas necessidades reais das pessoas, por meio de um diálogo mais próximo e uma conexão mais emocional com os clientes, a marca adotou um approach que apresenta novas formas de se viver a vida em movimento.

“Escolhemos nos apropriar de forma mais objetiva dos territórios de viagens, de cidades urbanas e cultura, que já eram áreas em que estávamos presentes de certa forma, mas que agora assumem contornos mais tangíveis na nossa forma de dialogar com o mercado e com os clientes”, diz Porto.

Você no #ModoLivre

A nova tagline Você livre em movimento norteará a comunicação com o público e os produtos ofertados em seu ecossistema de mobilidade

Todas as soluções do novo Sem Parar terão como elo a ideia de que o cliente aproveite melhor a vida em movimento com menos barreiras, conceito que move a marca há anos e agora se amplia com essa virada.

Em tempos de inúmeras informações, atividades e conexões, ter fluidez tornou-se uma prioridade – e é nesse contexto que o reposicionamento ganha vida, segundo Gabriel Porto, trazendo mais facilidade aos motoristas em suas diferentes jornadas, para que se movimentem e vivam de maneira cada vez mais livre.

Visualmente o logo não mudou sua estrutura e segue em harmonia com o propósito da marca. Além da tagline Você livre em movimento, o reposicionamento propôs um refresh aos assets da companhia, que agora aparecem com mais movimento e dinamismo, em texturas com diferentes direções.

#ModoLivre: identidades visual e verbal foram atualizadas para expressar a nova proposta de marca (Sem Parar/Divulgação)

Além disso, as cores ganharam novas nuances e, nas imagens, os protagonistas trazem uma mensagem visual mais clara, forte e conectada com o dia a dia das pessoas.

Comunicação verbal: tom de voz também foi repensado e está mais confiante, inovador e se relacionando de um jeito próximo e simples de seus públicos (Sem Parar/Divulgação)

Na comunicação verbal, o tom de voz também foi repensado: está mais confiante, inovador e se relacionando de um jeito próximo e simples de seus públicos. E nas plataformas online, as conversas serão marcadas pela hashtag #ModoLivre.

Para apresentar de modo visual esse novo horizonte, Sem Parar desenvolveu um vídeo manifesto. Assista a seguir:

Um mergulho no mercado e no público

Essa virada de Sem Parar foi cuidadosamente planejada e construída pelo time de comunicação e marketing da empresa desde outubro de 2022. O trabalho se deu em parceria com a Questtonó, consultoria de inovação e design que desenvolveu toda a arquitetura de marca.

Nessa trajetória, Sem Parar mergulhou no mercado e se aproximou ainda mais das pessoas, clientes e não clientes, por meio de pesquisas. O objetivo foi se conectar emocionalmente com elas e entender as suas dores e como se relacionavam com mobilidade, finanças, seguros e com a marca Sem Parar.

“Baseados no reposicionamento, queremos levar toda essa novidade ao mercado e dar continuidade ao ciclo de desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, para continuar trazendo, cada vez mais, impactos positivos aos clientes”, finaliza Porto.