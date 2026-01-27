Sem estrutura, sem clientes: como um celular foi o ponto de partida para um negócio milionário

Em 2015, com apenas 15 anos, Tuan Le fez uma promessa ambiciosa aos pais: em 10 anos, ajudaria os dois a se aposentarem.

Em 2025, aos 25 anos, ele cumpriu o compromisso. Sua produtora de vídeos, a ShortsCut, sediada em Toronto, faturou US$ 1,08 milhão no ano e garantiu a tranquilidade financeira da família.

Le envia aos pais cerca de US$ 3.600 por mês, valor suficiente para cobrir aluguel e despesas básicas. Embora ainda trabalhem dois dias por semana por escolha própria, ele afirma: "Meus pais não precisam mais trabalhar". As informações foram retiradas da CNBC Make It.

De edição por comida a fundar um negócio de sete dígitos

Nascido no Vietnã e imigrante no Canadá, ele enfrentou barreiras de idioma, depressão na adolescência e dificuldades financeiras. Começou editando vídeos de jogos por hobby e cobrava apenas 20 dólares canadenses por trabalho. Mais tarde, tentou profissionalizar-se e chegou a se matricular na Toronto Film School, mas abandonou o curso após quatro meses ao perceber que o ambiente já não o desafiava mais.

Determinou-se, então, a criar sua própria produtora. Passou três meses trabalhando de graça em uma empresa de conteúdo para aprender noções de gestão, negociação e operação de negócios. Nesse período, viveu de favor na casa de amigos e trocava vídeos por refeições em restaurantes locais.

Sua virada aconteceu ao identificar o potencial do TikTok e dos vídeos curtos para marcas. Fez a proposta a um cliente de produzir 10 vídeos por US$ 2.000 com garantia de resultado, ou devolução do valor. O primeiro vídeo teve 700 mil visualizações, o segundo, 300 mil. A fórmula funcionou: vídeos enxutos, com estética viral, focados em engajamento.

Crescimento, lucro e visão empresarial

A ShortsCut foi formalmente lançada em janeiro de 2023. No fim de 2025, já contava com uma equipe de 15 profissionais, incluindo roteiristas, gerentes de projeto e criadores de conteúdo ao redor do mundo. A empresa atende de 10 a 12 marcas por mês, com contratos entre US$ 10 mil e US$ 16 mil mensais, no modelo de retainer.

Com faturamento anual de US$ 1,08 milhão e lucro líquido de US$ 488 mil, segundo documentos verificados pela CNBC, Le afirma que não pretende parar. Sua meta: transformar a ShortsCut em um negócio de US$ 100 milhões em receita nos próximos cinco anos.

