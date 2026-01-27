Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Sem estrutura, sem clientes: como um celular foi o ponto de partida para um negócio milionário

Tuan Le largou a faculdade, viveu de favores e hoje comanda uma produtora que lucra quase US$ 500 mil ao ano

Pessoa segura smartphone com o aplicativo do TikTok aberto. (Jens Kalaene/Getty Images)

Pessoa segura smartphone com o aplicativo do TikTok aberto. (Jens Kalaene/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10h27.

Em 2015, com apenas 15 anos, Tuan Le fez uma promessa ambiciosa aos pais: em 10 anos, ajudaria os dois a se aposentarem.

Em 2025, aos 25 anos, ele cumpriu o compromisso. Sua produtora de vídeos, a ShortsCut, sediada em Toronto, faturou US$ 1,08 milhão no ano e garantiu a tranquilidade financeira da família.

Le envia aos pais cerca de US$ 3.600 por mês, valor suficiente para cobrir aluguel e despesas básicas. Embora ainda trabalhem dois dias por semana por escolha própria, ele afirma: "Meus pais não precisam mais trabalhar". As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

De edição por comida a fundar um negócio de sete dígitos

Nascido no Vietnã e imigrante no Canadá, ele enfrentou barreiras de idioma, depressão na adolescência e dificuldades financeiras. Começou editando vídeos de jogos por hobby e cobrava apenas 20 dólares canadenses por trabalho. Mais tarde, tentou profissionalizar-se e chegou a se matricular na Toronto Film School, mas abandonou o curso após quatro meses ao perceber que o ambiente já não o desafiava mais.

Determinou-se, então, a criar sua própria produtora. Passou três meses trabalhando de graça em uma empresa de conteúdo para aprender noções de gestão, negociação e operação de negócios. Nesse período, viveu de favor na casa de amigos e trocava vídeos por refeições em restaurantes locais.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Sua virada aconteceu ao identificar o potencial do TikTok e dos vídeos curtos para marcas. Fez a proposta a um cliente de produzir 10 vídeos por US$ 2.000 com garantia de resultado, ou devolução do valor. O primeiro vídeo teve 700 mil visualizações, o segundo, 300 mil. A fórmula funcionou: vídeos enxutos, com estética viral, focados em engajamento.

Crescimento, lucro e visão empresarial

A ShortsCut foi formalmente lançada em janeiro de 2023. No fim de 2025, já contava com uma equipe de 15 profissionais, incluindo roteiristas, gerentes de projeto e criadores de conteúdo ao redor do mundo. A empresa atende de 10 a 12 marcas por mês, com contratos entre US$ 10 mil e US$ 16 mil mensais, no modelo de retainer.

Com faturamento anual de US$ 1,08 milhão e lucro líquido de US$ 488 mil, segundo documentos verificados pela CNBC, Le afirma que não pretende parar. Sua meta: transformar a ShortsCut em um negócio de US$ 100 milhões em receita nos próximos cinco anos.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Fundadores da Conquer e da Reserva criam startup de IA para vendas. Meta é vender R$ 1 bi já em 2026

Este desafio está tirando o sono de uma startup que entrega nas favelas

Brasil vai consumir 885 milhões de litros de cerveja zero — e disputa entre gigantes acelera

‘Nem todo o agro está feliz’, diz CEO de vinícola sobre o acordo entre Mercosul-UE

Mais na Exame

Carreira

Criada em fazenda de laticínios, mulher mais rica dos EUA soma patrimônio de US$ 20,9 bilhões

Mundo

ICE dos EUA vai apoiar segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália

Um conteúdo Bússola

Gente & Gestão: para líderes, coerência é inegociável

Pop

Brigido ou Bridgerton? Os dois — semana tem Paredão e nova temporada na Netflix