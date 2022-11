Segredo do sucesso? 22 mil brasileiros recebem dicas de empreendedorismo semanal e gratuitamente

O número de pessoas que decide empreender no Brasil não para de crescer. Apenas entre maio e agosto do ano passado, mais de 1,4 milhão de empresas foram abertas no país – um recorde histórico e 26% acima do mesmo período de 2020. Uma tendência que vem se consolidando já há algum tempo entre os mais jovens também. Para se ter ideia, mais de 1170 menores de 18 anos abriram MEIs no país nos primeiros seis meses deste ano (ante 359 em 2021), de acordo com uma pesquisa da Datahub.

Um caminho promissor e cheio de desafios. Mas, em um país em que menos da metade (44%) dos professores tenta aplicar a educação empreendedora em sala de aula, como entrar em contato com o tema, aprimorar estratégias e prevenir erros evitáveis?

Foi com base nessa provocação – e com o objetivo ajudar a fomentar a cultura do empreendedorismo no país – que a EXAME lançou, em fevereiro deste ano, a Newsletter Empreenda.

Enviado semanal e gratuitamente a mais de 22 mil pessoas, o material reúne as últimas notícias sobre o universo empreendedor – além de trazer dicas de gestão, tendências, análises, cases de sucesso e indicações de cursos, filmes e livros relacionados ao tema. Tudo para ajudar no dia a dia de quem toma as decisões nas empresas brasileiras e inspirar quem está começando.

“Conteúdo de qualidade de forma sucinta. Determinante em uma realidade cada vez mais corrida, sem tempo para grandes textos”, escreveu Talita Jacques, proprietária da TL30 Marketing e leitora da Empreenda.

Veja alguns dos temas que foram abordados na newsletter ao longo das últimas edições:

Dicas práticas para fazer um fluxo de caixa mais eficiente;

Os principais erros dos empreendedores – e como evitá-los;

Os segredos para realizar um pitch perfeito;

Passo a passo para aumentar suas vendas online;

Indicações de franquias baratas para começar a empreender;

Os aprendizados das empresas que continuam a crescer durante crises;

Análises sobre o modelo de negócios de startups e empresas inovadoras;

Histórias inspiradoras de empreendedores que começaram com pouco, conquistaram o mercado e hoje faturam milhões

“Estou amando, pode mandar todo dia (risos)? Para nós que estamos começando a empreender, ler sobre o conteúdo de vocês dá um gás, um abastecimento. Muito bom!”, comentou Giulia Bortolon, fundadora da Gb bronze e assinante da Empreenda, em uma pesquisa sobre a qualidade e relevância dos conteúdos enviados aos assinantes.

Na ocasião, o índice de assinantes que classificaram o conteúdo como “muito bom” ficou acima dos 75%, enquanto apenas 3,5% selecionaram a opção “não gosto muito”.

Com uma linguagem simples e objetiva, a Empreenda é enviada aos assinantes todas às quartas-feiras pela manhã – e dividida em quatro seções principais. São elas:

Destaques da semana (curadoria de notícias e histórias inspiradoras de outros empreendedores) Indicação da semana (sugestões de livros, podcast, séries, filmes, eventos e cursos sobre liderança, gestão e empreendedorismo) Fala, MC! (coluna opinativa da jornalista Maria Clara Dias, repórter de Negócios e PME da EXAME) Frase do dia (frase inspiracional de grandes personalidades)

