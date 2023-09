Sebrae inova com capacitação "Liderar e Viver ESG" rumo à sustentabilidade e responsabilidade social

O cenário empresarial está em constante evolução e a sustentabilidade, a responsabilidade social e a governança (ESG) tornaram-se os pilares da excelência corporativa. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está na vanguarda dessa transformação com o programa "Liderar e Viver ESG", uma iniciativa inovadora em parceria com a Exame Corporate Education que capacita pessoas a liderarem o caminho em direção a um futuro mais sustentável e socialmente responsável.

“O objetivo do Comitê de ESG é adequar o Sebrae Nacional às urgentes mudanças que vêm acontecendo no mundo. Vivemos em tempos delicados que exigem ações rápidas e responsáveis. Desastres climáticos, aumento da desigualdade social, questões raciais e ainda problemas relacionados à era digital. Para lidar com essas questões tão desafiadoras, temos que construir respostas coletivas e o Sebrae possui um papel fundamental no país junto às pequenas empresas e a sociedade em geral.

O comitê vem para que arrumemos a nossa casa nos alinhando as principais diretrizes de ESG - ambiental, social e governança - e posteriormente levar essa mudança de cultura para as nossas pequenas empresas e a toda sociedade.

Queremos um Sebrae mais sustentável, diverso e inclusivo” Reforça Margarete Coelho, diretora do Sebrae.

Desenvolva Comitê ESG na sua empresa

Da teoria à prática: Um aprendizado real e tangível

Os participantes não apenas absorvem teoria, mas também a aplicam em cenários do mundo real. Eles exploram como empresas líderes estão incorporando os princípios ESG em suas operações, identificando oportunidades de melhoria e desenvolvendo estratégias para implementar essas mudanças em suas próprias organizações.

Uma parte crucial do programa são os cases inspiradores. Os participantes analisam empresas que já se destacaram na implementação de práticas ESG de maneira notável. Esses estudos de caso fornecem insights valiosos e inspiração para que as empresas alcancem seus próprios objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social.

No primeiro módulo, eles conheceram o case de Governança do Comitê do CBA em conjunto com a Sustentare Socioambiental, empresa de projetos em ESG.

"Uma das partes mais empolgantes do encontro foi a apresentação de cases inspiradores. Tivemos a oportunidade de nos inspirar em exemplos reais de empresas, como o da CBA, que estão liderando o caminho na integração dos princípios ESG em suas operações. Esses cases serviram como fonte de motivação e demonstraram como é possível fazer a diferença por meio do compromisso com o ESG." Renata Maria Montella, integrante do Comitê Permanente ESG do Sebrae Nacional.

Incentive a diversidade e a inclusão por meio da agenda ESG

Streaming para o aprendizado contínuo

Além do aprendizado presencial, o programa oferece conteúdo em streaming para que os participantes possam aprofundar seus conhecimentos e se manter atualizados. Essa abordagem flexível e acessível permite que os líderes empresariais moldem sua própria jornada de aprendizado e se mantenham à frente das tendências em constante evolução.

“É uma honra para a Exame fazer parte desse projeto com o Sebrae Nacional, uma instituição que pode transformar a realidade do Brasil nesse tema”, comenta Renata Faber, diretora de ESG da Exame e orientadora do programa que reforça que o tema além de necessário, é uma oportunidade para os negócios.

Este programa representa um passo audacioso em direção a um futuro empresarial mais sustentável e socialmente responsável. Com o "Liderar e Viver ESG", as empresas brasileiras estão se preparando para um novo paradigma, onde a responsabilidade e a sustentabilidade são os pilares do sucesso empresarial. Este é um momento emocionante para o mundo dos negócios no Brasil, com o Sebrae liderando o caminho para uma transformação positiva e duradoura.