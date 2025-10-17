“Se está insatisfeito, faça algo”: o conselho que virou uma rede de R$ 18 milhões

O casal Lidiane Braga e Alan Fernandes transformou uma ideia que nasceu em uma sala de 30 metros quadrados na Rede Inova Drogarias em uma rede com 640 farmácias licenciadas em 15 estados e no Distrito Federal. Mais do que isso, de um investimento de 40.000 reais, prevê agora um faturamento próximo de 18 milhões de reais em 2025, sem contar a receita das lojas licenciadas.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa entrou no ranking Negócios em Expansão da EXAME 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

No ano passado, a rede faturou 16,07 milhões de reais, 75% a mais em relação ao ano anterior, quando movimentou 9,2 milhões de reais.

Qual é a história do casal

Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas criada em Minas Gerais, Lidiane cresceu em um ambiente marcado pela educação, por conta dos pais e irmãos.

Vinda de uma família de professores, ela se formou em educação física e gestão comercial, além de ter cursado gestão contemporânea e participado do Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo, promovido pelo Sebrae.

Alan, por sua vez, nasceu em São Paulo, mas cresceu em Varginha, também em Minas, literalmente sobre o balcão de uma farmácia.

Filho e neto de donos de farmácias, começou a trabalhar no ramo aos 12 anos, ainda no negócio da família.

Formado em farmácia, acumulou experiências no ramo como gerente de loja, treinador de equipes e gestor. Enfrentou, no entanto, uma sequência de desafios, inclusive quando o estabelecimento da família quebrou não uma, mas algumas vezes.

Como a vida costuma dar reviravoltas, Alan também vendeu prata, vidraçaria sanitária e até lingerie, o que permitiu conhecer o funcionamento de diferentes setores. Depois, entrou em uma rede associativista, onde aprendeu tudo o que pôde e passou a enxergar o mercado farmacêutico sob uma nova perspectiva.

Ele e Lidiane se conheceram em 2009, casaram no mesmo ano, e o que provocou Alan a criar o modelo de negócio foi justamente a inquietação compartilhada entre os dois. Ele queria fazer algo novo, mas permanecia no mesmo lugar. Lidiane o desafiou a agir. "Ela dizia que, se eu estava insatisfeito, cabia a mim encontrar uma solução", lembra.

Sem dinheiro para montar uma rede e concorrer no Sul de Minas, na região de Alfenas, decidiram arriscar. Compraram um mapa e foram marcando onde poderiam abrir um negócio até chegarem a Governador Valadares (MG). Em 2011, o casal vendeu o que tinha em Varginha, juntou 40.000 reais e se mudou para o município.

Como viraram um negócio com escala

Eles identificaram uma lacuna no varejo farmacêutico independente, que precisava de uma rede capaz de oferecer não apenas melhores condições de compra, mas também capacitação e melhoria de desempenho, com soluções inovadoras e agregadoras de valor.

As atividades da Rede Inova Drogarias começaram em setembro daquele ano.

Como grande parte dos empreendedores, o plano inicial era simples: fechar 30 contratos nos primeiros meses. Em menos de oito meses, eles já tinham superado 80 contratos. Mas nem tudo foi fácil. Sofreram resistência de clientes, parceiros comerciais e fornecedores, que duvidavam da proposta.

“Diziam que rede era moda e não duraria mais de dois anos. O tempo mostrou o contrário”, fala Alan.

A Rede Inova Drogarias se consolidou como um modelo de apoio a empresas que começam pequenas, mas desejam crescer.

A maioria dos clientes iniciou o negócio como forma de garantir renda e, com o suporte da rede, passou a ter acesso a planejamento estratégico e financeiro, know-how e visão de futuro. “Dos 640 licenciados, 364 já são donos de mais de uma unidade”, afirma Lidiane.

Para atender com excelência seus licenciados, a empresa investe continuamente em infraestrutura.

Aquele pequeno espaço do início, com recursos limitados, um telefone e duas mesas, deu lugar a uma central de 800 metros quadrados, com 80 funcionários dedicados a garantir suporte e crescimento das farmácias licenciadas.

Quais são as próximas apostas

O sucesso da companhia está apoiado em quatro pilares:

comercial

marketing

fidelização

gestão

A empresa oferece suporte completo a farmácias independentes, com negociações com fornecedores, estratégias de precificação, programas de fidelidade e análises de performance em tempo real.

O casal explica que o principal objetivo é permitir que os donos de farmácia tenham condições reais de competir em um mercado exigente.

Alan costuma dizer que se trata de um setor “nada amador” e que a profissionalização é essencial para sobreviver. Muitos empresários do interior, ele observa, têm farmácias excelentes, mas carecem de estrutura para crescer, e é nesse ponto que a Rede Inova Drogarias atua.

O modelo de licenciamento funciona por meio de uma mensalidade fixa, com obrigações relacionadas ao uso da marca e à adequação da farmácia conforme o manual da rede, e o valor não varia conforme o faturamento.

A Rede Inova mantém programas internos de capacitação, como editais de inovação e iniciativas de incentivo ao conhecimento, reforçando sua cultura de desenvolvimento contínuo. Nos últimos anos, o casal ampliou o ecossistema de soluções da marca para o setor farmacêutico, como a criação de uma cooperativa de crédito para os donos dos estabelecimentos terem mais liquidez e uma distribuidora de materiais de uso e consumo.

A expectativa é alcançar 665 farmácias licenciadas até o fim deste ano e chegar a 750 unidades até dezembro de 2026.