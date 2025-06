Se cuida, Musk: fortuna de Bezos sobe US$ 693 milhões após briga de Trump e homem mais rico do mundo

Até mesmo os bilionários têm dias difíceis. Enquanto Elon Musk perdeu US$ 33,9 bilhões na quinta-feira, 5, Jeff Bezos, o fundador da Amazon (AMZN), ganhou US$ 693 milhões.

A gangorra dos mais ricos do mundo mudou após uma briga entre Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, além de render memes nas redes sociais, retirou US$ 150 bilhões do valor de mercado da Tesla (TSLA).

A disputa, marcada por ameaças de Trump de cortar contratos do governo com as empresas de Musk, aumentou as incertezas no mercado e abalou as ações da Tesla e outras grandes empresas do setor tecnológico.

Impactos diretos na fortuna de Elon Musk

O confronto entre Musk e Trump teve um impacto devastador sobre a Tesla, com suas ações caindo 14,3% em um único dia, o que resultou na perda de US$ 150 bilhões no valor de mercado da montadora.

A queda foi a maior já registrada pela Tesla em um único dia, refletindo o aumento da preocupação dos investidores com os riscos regulatórios e as possíveis implicações políticas de um conflito entre Musk e o presidente dos EUA. A possibilidade de Trump cancelar contratos governamentais valiosos para a SpaceX e outras empresas de Musk, como a Neuralink, também trouxe incertezas adicionais sobre o futuro de seus empreendimentos.

Em relatório publicado em maio, o JPMorgan destacou que a ameaça de eliminação de subsídios e incentivos fiscais para veículos elétricos, caso Trump tomasse ações contra a Tesla, poderia reduzir os lucros anuais da empresa em US$ 1,2 bilhão.

O cenário de incerteza contribuiu para uma queda de US$ 33,9 bilhões na fortuna de Musk em apenas um dia, provocada pela desvalorização das ações da Tesla.

Bezos ganha com a alta das ações da Amazon

Enquanto Musk enfrentava turbulência, Bezos viu sua fortuna crescer, impulsionada pelo desempenho positivo das ações da Amazon. Na quinta-feira, as ações da Amazon subiram cerca de 0,33%, passando de US$ 207,23 para US$ 207,91, com previsões indicando uma possível alta de 5,85% nos próximos três meses, segundo analistas do mercado. O aumento foi parte de uma tendência mais ampla de recuperação, refletindo o otimismo com as perspectivas de crescimento da Amazon.

Em maio de 2025, as ações da Amazon tiveram um aumento de 11%, que ajudaram a impulsionar o patrimônio de Bezos em cerca de US$ 19 bilhões, elevando seu valor líquido para aproximadamente US$ 220 bilhões.

A Nasdaq, em maio, observou um forte recuperação das ações de tecnologia, lideradas por gigantes como Amazon, Apple e Microsoft. O movimento refletiu uma recuperação do mercado após os altos e baixos da crise econômica, o que proporcionou aos investidores uma sensação de confiança renovada. Bezos foi um dos maiores beneficiados, já que a alta nas ações da Amazon não só ajudou a aumentar sua riqueza, mas também trouxe uma previsão positiva para os próximos meses.

Mark Zuckerberg perde com a queda das ações da Meta

Por outro lado, Mark Zuckerberg teve um dia difícil, com uma queda de US$ 7 bilhões em sua fortuna na quinta.

O declínio foi provocado por uma queda nas ações da Meta após a empresa romper uma sequência de 20 dias consecutivos de alta. A queda no valor das ações aconteceu após o mercado reagir a preocupações sobre a avaliação alta da empresa, que estava sendo pressionada por temores de desaceleração do crescimento e gastos elevados em iniciativas como inteligência artificial (IA) e o metaverso.

O desempenho de Meta foi marcado por uma tensão entre o entusiasmo pelos investimentos em IA e a incerteza sobre o retorno financeiro da iniciativa. A empresa havia registrado um crescimento robusto nos primeiros meses de 2025, mas a previsão mais cautelosa para o próximo trimestre gerou uma reação negativa no mercado. A Wedbush Securities, em relatório do início do mês, apontou que os gastos elevados com IA e metaverso, somados à dependência da Meta de receitas publicitárias, indicavam uma dificuldade em alcançar lucros rápidos, o que gerou ansiedade nos investidores.

Embora Meta tenha superado as expectativas de lucros no primeiro trimestre de 2025, a queda no preço das ações foi impulsionada pelo preocupação dos investidores com os altos gastos e a ausência de um caminho claro para rentabilizar as pesadas despesas com as novas tecnologias. Isso levou a uma perda de US$ 7 bilhões para Zuckerberg em um único dia, apesar da recuperação positiva das ações de tecnologia em geral.

Nome Patrimônio Líquido (em bilhões de dólares) Variação (em dólares) Variação Percentual (%) Elon Musk 335 -33,9 bilhões -9.79 Mark Zuckerberg 241 -1,12 bilhões -0.47 Jeff Bezos 229 + 693 milhões +0,30

O impacto indireto da briga Musk-Trump sobre Bezos e Zuckerberg

A briga pública entre Musk e Trump também teve um impacto indireto sobre as fortunas de Bezos e Zuckerberg.

Apesar de ambos os bilionários não estarem diretamente envolvidos, a incerteza política gerada pela disputa amplificou o sentimento de nervosismo no mercado, especialmente entre os investidores de tecnologia.

As preocupações com riscos regulatórios e a instabilidade política afetaram negativamente as ações de empresas de tecnologia, como Meta e Amazon, que estão mais expostas a decisões do governo, especialmente as políticas de tarifas e subsídios.

Além disso, analistas do JPMorgan indicam que a crescente tensão política elevou o risco percebido para empresas de tecnologia. Isso se reflete na volatilidade do mercado, afetando ações como as de Meta, que têm grande exposição a riscos regulatórios e econômicos devido à sua dependência da publicidade e dos investimentos em tecnologia de ponta, como a IA e o metaverso.

A "roda da fortuna" continua girando — e ninguém sabe o que está por vir.