SC ultrapassa RS em faturamento de empresas de tecnologia, diz pesquisa lançada no Startup Summit

Santa Catarina superou o Rio Grande do Sul em faturamento e se consolidou como o 5º maior polo de tecnologia do Brasil, com um faturamento de 42,5 bilhões de reais em 2024.

O dado está no estudo Observatório ACATE 2025, lançado nesta quinta-feira, 28 de agosto, durante o Startup Summit 2025, evento promovido pelo Sebrae Startups e pela ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), ao longo desta semana em Florianópolis.

A pesquisa aponta que o setor de tecnologia de Santa Catarina teve um crescimento de 40% nos últimos cinco anos e ultrapassou o Rio Grande do Sul em termos de faturamento.

O estado se destaca pela alta de 11% no faturamento do setor em 2024, superando a média nacional, que foi de 7,7%.

O crescimento proporcional da economia catarinense no setor de tecnologia também foi superior ao de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Em termos de faturamento, Santa Catarina alcançou 42,5 bilhões de reais em 2024, ocupando a 5ª posição no ranking nacional, logo atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O Observatório ACATE 2025 conta com dados coletados pela plataforma de big data Neoway e informações extraídas de fontes públicas, trazendo um panorama do segmento tecnológico de todo o Brasil e um recorte mais detalhado para Santa Catarina.

O estudo revela que o crescimento do faturamento no estado catarinense foi de 11% em relação ao ano anterior, um aumento considerável quando comparado à média nacional de 7,7%.

Isso representa uma ampliação da participação do setor no PIB estadual, que atingiu 7,75%, a terceira maior entre os estados brasileiros, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os números do estudo também indicam que o crescimento de Santa Catarina foi superior ao de outros estados de destaque no setor, como:

São Paulo : 376 bilhões de reais (+6,6%).

Rio de Janeiro : 68 bilhões de reais (+4,1%).

Minas Gerais : 64 bilhões de reais (+10,8%).

Paraná : 55 bilhões de reais (+18,7%).

Santa Catarina : 42,5 bilhões de reais (+11%).

Rio Grande do Sul : 41 bilhões de reais (+2,5%).

“Santa Catarina tem demonstrado que o crescimento do setor de tecnologia não é um fenômeno pontual, mas sim o reflexo de uma construção consistente, baseada em qualificação de talentos, incentivo ao empreendedorismo e um ambiente colaborativo entre academia, setor produtivo e poder público”, diz Diego Brites Ramos, presidente da ACATE e também da Teltec Solutions, uma das principais empresas de tecnologia sediadas em Florianópolis.

Floripa capital das startups

Além do crescimento no faturamento, Santa Catarina também apresentou um aumento significativo no número de empresas de tecnologia.

O estado registrou 29.365 empresas de tecnologia em 2024, o que representa um crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior.

Em termos absolutos, o estado ocupa a 6ª posição no país, atrás de São Paulo (222.313 empresas), Minas Gerais (51.885), Rio de Janeiro (51.879), Paraná (39.591) e Rio Grande do Sul (32.610).

Além disso, Santa Catarina continua a ser um dos maiores polos de empregos no setor de tecnologia, com 100.400 postos de trabalho ativos em 2024, ocupando a 3ª posição no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

O crescimento no número de empregos no estado foi de 7,2%, um índice superior à média nacional de 3,4%. A remuneração média no setor também se destaca, alcançando 5.768 reais, valor que é quase o dobro do salário médio de setores tradicionais como comércio e construção.

Em termos de densidade, Florianópolis se destaca como a cidade com a maior concentração de empresas de tecnologia entre as capitais brasileiras, com uma taxa de 12 empresas de tecnologia para cada mil habitantes.

O mercado de trabalho no setor também tem se mostrado aquecido. A taxa de empregabilidade formal em tecnologia no estado é uma das maiores do Brasil, com 39,5 empregos para cada mil trabalhadores, o que coloca Santa Catarina na 3ª posição nacional.

A geração de postos de trabalho segue em alta, com uma expectativa de 98.380 vagas a serem abertas no setor até 2027, sendo quase metade delas destinadas a desenvolvedores.

Desafio da mão de obra

Com base nos dados do Observatório ACATE 2025 , as projeções para os próximos anos são ainda mais ambiciosas. Santa Catarina espera atingir 140 mil empregos no setor até 2030, com um faturamento estimado de 68 bilhões de reais , representando quase 10% do PIB estadual.

Além disso, o estado busca consolidar um papel relevante na formação de profissionais para o mercado nacional, com uma demanda crescente por mão de obra qualificada, especialmente em áreas como desenvolvimento de software.

Entretanto, o estudo também aponta desafios. Um dos principais é o descompasso entre a formação de profissionais qualificados e a demanda do mercado, com uma lacuna que precisa ser preenchida para sustentar o crescimento do setor.

“Com 98 mil vagas de emprego previstas para serem abertas no setor estadual até 2027, precisamos continuar investindo em formação e retenção de profissionais para sustentar esse avanço”, diz Brites Ramos.

Outro desafio é a digitalização limitada de setores tradicionais da economia catarinense, o que impede a integração plena entre a inovação tecnológica e outras áreas produtivas.

SP segue como maior polo de tecnologia

O estudo também apresenta uma visão mais ampla do cenário nacional. Em 2024, o setor de tecnologia brasileiro alcançou 813,2 bilhões de reais em faturamento, com um crescimento de 7,7% em relação ao ano anterior.

O estado de São Paulo continua sendo o maior polo tecnológico do país, com um faturamento de 376 bilhões de reais , mas sua participação no faturamento total do setor diminuiu, representando agora 46% do total, contra 57% em 2018.

Os estados que mais cresceram no setor em termos de participação no faturamento foram Paraná (+0,53 pontos percentuais), Ceará (+0,29 p.p.) e Santa Catarina (+0,28 p.p.), com o crescimento do setor de tecnologia em Santa Catarina sendo um dos mais expressivos.