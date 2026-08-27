Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

SC fatura R$ 47,9 bilhões com empresas de tecnologia e cresce acima da média nacional

Dados são do observatório ACATE 2026, divulgado durante o Startup Summit 2026, em Florianópolis. Estudo também aponta alta de 16,4% em números de empresas de tecnologia e mais de 100 mil vagas criadas no setor catarinense

O faturamento de Santa Catarina cresceu 12,7% em relação ao ano anterior; média nacional de crescimento ficou em 7,1% (Leandro Fonseca /Exame)

O faturamento de Santa Catarina cresceu 12,7% em relação ao ano anterior; média nacional de crescimento ficou em 7,1% (Leandro Fonseca /Exame)

Bianca Camatta
Bianca Camatta

Freelancer em Negócios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h00.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 09h36.

Priorizar nos meus resultados Google

O estado de Santa Catarina encerrou 2025 com 34,2 mil empresas de tecnologia, um crescimento de 16,4% em relação ao ano anterior. O número coloca o estado como o sexto maior polo empresarial do setor, concentrando 5,2% de todas as empresas de tecnologia do Brasil e um faturamento de R$ 47,9 bilhões

O dado faz parte do Observatório ACATE 2026, divulgado pela Associação Catarinense de Tecnologia nesta quinta-feira (27/8) durante o Startup Summit, que acontece em Florianópolis até sexta-feira (28/8). 

O crescimento do número de empresas de tecnologia em Santa Catarina foi um dos maiores do país, perdendo apenas para Paraíba, Sergipe e Roraima, estados com menor presença no setor de tecnologia. No número de empresas de tecnologia, São Paulo lidera o ranking de forma isolada, com 248 mil empresas, que representam 38% do setor. 

"O que diferencia Santa Catarina de outros polos de tecnologia é a combinação de crescimento acelerado com qualidade”, diz Diego Ramos, Presidente da ACATE.

Faturamento cresce acima da média nacional

O setor de tecnologia no Brasil faturou R$ 870,9 milhões em 2025. Cerca de 5,5% desse valor vem do setor catarinense, que alcançou R$ 47,9 bilhões, um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a média nacional do crescimento foi de 7,1%. 

Santa Catarina aparece em sexto lugar em faturamento. Na frente, aparece São Paulo, com 45% da participação nacional, em seguida: Rio de Janeiro (8%), Minas Gerais (7,9%), Paraná (7%), Rio Grande do Sul (5,52%) e Santa Catarina (5,5%). 

O estado ganhou relevância no faturamento nacional entre 2021 e 2025, período em que sua participação avançou 0,55 ponto percentual. O desempenho colocou o estado entre os maiores crescimentos do país, atrás somente do Paraná, que registrou alta de 0,89 p.p. No mesmo intervalo, Ceará e Distrito Federal também ampliaram sua fatia, em 0,48 p.p. e 0,42 p.p., respectivamente, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro, polos tradicionais do setor, perderam mais de 2 pontos percentuais cada.

Ainda, o faturamento do setor representou 8% do PIB estadual. Nos últimos cinco anos, a participação da tecnologia na economia de Santa Catarina cresceu 17,6%. O estado registra a maior participação do setor no PIB entre os estados da Região Sul e a terceira maior do Brasil.

O destaque fica para a Grande Florianópolis, que concentra 39,6% do faturamento total do estado — o equivalente a R$ 18,98 bilhões em 2025. O faturamento restante do é distribuído principalmente entre o Vale do Itajaí, com 28% (R$ 13,4 bilhões), e o Norte Catarinense, com 17,6% (R$ 8,41 bilhões). 

A cidade de Florianópolis é a capital com maior participação do setor de tecnologia no PIB municipal do Brasil, onde a tecnologia responde por 21% do PIB local.

Emprego também está em alta

O estudo também analisou a empregabilidade do setor de tecnologia. Em Santa Catarina, há um crescimento expressivo nos últimos anos, saindo de 21 mil empregos em 2007 para 102 mil em 2025 – ano em que registrou uma taxa de 35 vagas ocupadas para cada mil colaboradores formais ativos. 

A remuneração média mensal dos trabalhadores do setor de tecnologia no estado é de R$ 6.195, duas vezes maior do que a remuneração média do setor de comércio catarinense, por exemplo. 

O desenvolvimento de software é o segmento de atuação predominante na maior parte das mesorregiões de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, o principal destaque é o segmento de tratamento de dados e serviços de internet, que concentra 44% das vagas ocupadas. Na região Norte de Santa Catarina, a fabricação de equipamentos responde por 33% dos empregos de tecnologia locais.

“Temos uma das maiores taxas de crescimento de empresas do país, um faturamento que cresce quase o dobro da média nacional e, agora, a segunda maior geração de empregos. Isso é resultado de um ecossistema que apoia desde a incubação até a internacionalização, com infraestrutura, programas de capacitação e uma cultura empreendedora forte", afirma Ramos. 

O Observatório ACATE 2026 conta com dados coletados pela Trillia e informações extraídas de fontes públicas, trazendo um panorama do segmento tecnológico de todo o Brasil, com um recorte detalhado para Santa Catarina. 

Acompanhe tudo sobre:Startup SummitExame-sulSanta CatarinaStartupsTecnologia
Próximo

Mais de Negócios

Shopping fatura R$ 100 mi no seu primeiro semestre de operações no Paraná

BTG Pay: BTG inicia operação de plataforma de pagamentos para empresas com cartão B2B e maquininha

Coca-Cola lança no Brasil a linha ZZ: ‘Somos o maior mercado da Coca-Cola Zero no mundo’, diz CEO

Aos 56 anos, tradicional fábrica de sorvetes do Sul pede recuperação judicial

Mais na Exame

Pop

Qual será o setlist do Mumford & Sons no Rock in Rio 2026?

Inteligência Artificial

5 maneiras de proteger dados da empresa e usar IA com segurança e responsabilidade jurídica

Exame IN

FIDC deixou de ser coisa de gigante: por que esse mercado já vale R$ 867 bilhões

EXAME Agro

O desconto da gasolina e a conta do etanol: por que as usinas não devem perder