Satiko, boneca virtual da Sabrina Sato, vai cobrir o Rock in Rio 2022 em ação do Itaú Personnalité

Depois de ganhar apartamento de verdade em São Paulo, a Satiko, influenciadora virtual da apresentadora Sabrina Sato, vai cobrir os sete dias de shows do Rock in Rio 2022, nona edição do festival que começa no dia 2 de setembro.

A ação de marketing é uma iniciativa do Itaú, patrocinador Master do Rock in Rio, por meio do Itaú Personnalité, marca do banco voltada para clientes de alta renda.

Criada pela startup Biobots, de produção e desenvolvimento de produtos digitais, a Satiko é uma influenciadora virtual do metaverso inspirada na Sabrina Sato, mas que conta com uma personalidade própria.

Lançada em novembro do ano passado, a Satiko acumula quase 40 mil seguidores no Instagram e já realizou ações de marketing para empresas como Renner e Boticário.

Essa, porém, será a primeira vez que a Satiko irá realizar a cobertura de um evento de grande porte, como o Rock In Rio. Fora isso, embora seja patrocinador há seis edições do Rock in Rio, esta também será a primeira vez que o Itaú realiza um ação de marketing com a marca Personnalité.

"O Personnalité, enquanto marca, está passando por uma grande transformação. E de um modo geral, dentro do Itaú, temos olhado bastante para questão dos criadores de conteúdo, acreditando que eles possuem um potencial transformador significativo", diz André Azevedo, Head de Marketing Alta Renda do Itaú Unibanco.

Com a ação, o Itaú também quer reforçar a questão do phygital, a integração entre o mundo físico e o digital e, por isso, além da Satiko, haverão outros três influenciadores de carne osso convidados pelo Personnalité.

São eles: @marcospaulo_, @numpulo e @raul, que desenvolverão uma estratégia de conteúdo idealizada pela agência A-Lab.

A ideia é que, em algum momento, exista uma interação entre a boneca virtual e os criadores de conteúdo humanos. Fora isso, em alguns momentos, Satiko gravará os conteúdos em primeira pessoa e outros em terceira pessoa.

"A Satiko vai levar a experiência do Rock in Rio para quem não poderá ir ao festival, mostrando aquele momento que a gente vai na área gastronômica ou circula pelo espaço entre um show e outro e que, geralmente, não é coberto", diz André.

"Ela é umas principais influenciadoras quando olhamos para o metaverso e, por isso, vimos nessa parceria a chance de materializar essa união entre o digital e o físico", completa o executivo.

