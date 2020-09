SAP faz parceria com Boomera para entender e gerir lixo brasileiro

A empresa de tecnologia SAP acaba de anunciar parceria com a startup de economia circular Boomera. Juntas, elas buscam soluções para unir empresas de diferentes setores a centenas de recicladoras, cooperativas e coletoras, facilitando a compra e venda de materiais com rastreabilidade e certificação.

A iniciativa surgiu após a Boomera procurar a SAP ao perceber a sinergia entre os clientes em comum. Agora estão sendo estudados os modelos de atuação para que os projetos piloto sejam iniciados até o começo de 2021.

“A Boomera trabalha com mais de 400 clientes e 8.000 cooperativas de reciclagem, e tem uma quantidade enorme de informação que não está digitalizada, então a SAP pode entender o tipo de lixo gerado no Brasil, os caminhos que ele faz e gerar suporte para as cooperativas”, diz Adriana Aroulho, presidente da SAP no Brasil.

Transformar as informações em dados, associados a uma plataforma robusta, trará agilidade e escalabilidade. Atualmente, apenas 9% dos processos produtivos são circulares, sendo que, em média, só 5% do lixo é reciclado no país. Segundo a consultoria Accenture, a economia circular pode gerar 4,5 trilhões de dólares em produção econômica adicional até 2030.

A SAP trata o tema como estratégica global e lançou o programa Climate 21 para construir recursos analíticos e transacionais em suas soluções. O objetivo é ajudar os clientes a compreender e minimizar a pegada de gases de efeito estufa de seus produtos e operações ao longo de suas cadeias de valor. “Esta parceria é mais um grande passo na direção de ter menos impacto no meio ambiente e cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, completa Adriana.

O projeto está apoiado na metodologia Circular Pack, desenvolvida pela Boomera e que já atende empresas de diferentes portes e setores para responder aos desafios de executar uma política de reinserção de resíduos no ciclo econômico.

“A Boomera vem desenvolvendo soluções em economia circular há nove anos no Brasil. Estrear uma parceria com a SAP nos fortalece muito e traz o dinamismo e velocidade necessários para amplificar e conectar todos os stakeholders em uma única rede, forte e circular”, destaca Guilherme Brammer, CEO da Boomera.

Segundo a executiva da SAP, somente a fase piloto poderá indicar modelos mais objetivos de negócio, e reforça que eles serão visados para todas as indústrias e companhias, inclusive aquelas que não são clientes da SAP.