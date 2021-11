São Paulo terá 1ª fábrica de cerveja Estrella Galícia fora da Espanha

A marca espanhola de cerveja Estrella Galícia acaba de anunciar, em coletiva com o governador João Dória, um investimento de R$ 2 bilhões em uma fábrica em Araraquara, no interior de São Paulo. Está será a primeira fábrica da corporação espanhola Hijos de Rivera, dona da Estrella Galicia, fora da Espanha.

"Serão gerados 400 novos empregos diretos nesta fábrica que entra em operação ao final de 2023. A Estrella Galicia é o segundo maior grupo de cervejaria da Espanha, um dos maiores grupos cervejeiros do mundo e é a marca de cerveja mais vendida na Espanha”, disse Doria.

A corporação conta com assessoria da InvestSP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, que auxiliou a cervejaria na localização da área e participou de discussões ambientais relacionadas à disponibilidade hídrica, questão fundamental para a operação da planta.

“A escolha de Araraquara para receber a primeira fábrica da Estrella Galicia fora da Espanha mostra a competitividade do interior de São Paulo na atração de investimentos. Temos buscado para São Paulo projetos que desenvolvam seus negócios de maneira sustentável, pois é isso que garantirá o crescimento da economia paulista no longo prazo”, disse Gustavo Junqueira, o presidente da InvestSP.

A unidade de Araraquara contará com o que há de mais moderno na área da sustentabilidade e com as mesmas tecnologias que fizeram a marca atingir, no começo do ano, a meta de emissão zero de carbono em suas principais instalações.

Isso foi possível com a adoção de uma matriz energética mais limpa, com geração de biogás, utilização de energias renováveis, centrais fotovoltaicas e veículos híbridos, por exemplo.

A estimativa de investimento na construção da unidade, que deve ficar pronta no fim de 2023, é de R$ 1,8 bilhão, valor dividido em duas fases de R$ 900 milhões cada.

“Estou muito feliz por darmos esse passo tão importante para nossa empresa, aquela que será nossa segunda fábrica no mundo, no Brasil. É sem dúvida um sonho e esperamos que, juntos, façamos ele se tornar realidade em 2023”, declarou o CEO Global da Estrella Galicia, Ignacio Rivera.

A Estrella Galicia comercializa seus produtos no mercado brasileiro desde 2011, com um volume de vendas atual no país de cerca de 160 mil hectolitros por ano. Quando as duas fases da fábrica de Araraquara estiverem concluídas, a capacidade de produção será de 3 milhões de hectolitros por ano.