São Paulo recebe o maior evento de games independentes da América Latina; saiba como acompanhar

Nesta terça-feira, 7, terá início um dos maiores eventos da indústria gamer do Brasil e da América Latina. A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 7 e 10 de julho o BIG Festival, o maior festival de games independentes da América Latina.

Depois de dois anos sendo realizado virtualmente, em 2022 o evento acontecerá presencialmente, na São Paulo Expo, e também de maneira virtual.

O BIG Festival, que acontece desde 2012, nos últimos 10 anos vem fortalecendo o ecossistema de games no Brasil - mostrando os melhores jogos do mundo no festival, lançamentos de jogos de publishers renomadas e promovendo encontros de negócios, prêmios, grande cobertura da imprensa, palestras e a presença dos principais profissionais do mundo, bem como publishers e investidores.

O BIG, sigla para Brazil's Independent Games Festival, visa dar um espaço e oportunidade de nertworking para que as chamadas desenvolvedoras de jogos indie possam mostrar seus produtos e apostas para uma grande comunidade de fãs.

No universo gamer, jogos indie (independentes) são jogos eletrônicos criados por uma pessoa ou pequenas equipes com ou sem apoio financeiro de publicadoras de jogos eletrônicos.

Segundo a organização, o festival será o principal evento de games do primeiro semestre de 2022 no país e reunirá cerca de 30 mil pessoas no espaço físico, além da previsão de alcançar mais de 1 milhão de e apaixonados por jogos nas transmissões online.

Serão mais de 100 horas de palestras e apresentações ao vivo e mais de 200 jogos selecionados disponíveis para serem jogados. O evento conta com diversas palestras de especialistas do setor, além de diversos estandes de empresas do setor. Grandes marcas do universo gamer, como Microsoft, Sony, Epic Games, entre outras, estarão presentes para apoiar o evento, além de conhecer as apostas da comunidade indie.

Durante o evento, os visitantes e expositores poderão conhecer em primeira mão os principais futuros lançamentos do mercado indie, já que o evento recebe desenvolvedoras de diversos países diferentes.

A programação de três dias ainda conta com palestras e workshops. Dentre os nomes confirmados no evento, está o streamer brasileiro Gaules.

Toda a programação do evento e os detalhes de como acompanhar as palestras podem ser conferidos na página oficial do BIG Festival.

Feirão de emprego em tech e games

Com o apoio da frente de games da Magazine Luiza, o evento conta com uma página dedicada exclusivamente a networking e contratação de profissionais ligados a área de games.

Profissionais podem se candidatar a vagas de trabalho e Estúdios podem oferecer vagas, ambos gratuitamente, com vantagens disponíveis em modelo freemium durante todos os dias do evento. As vagas podem ser conferidas no site oficial do programa.

A maior parte das vagas são para áreas da tecnologia, como desenvolvedores e engenheiros de software, porém também há oportunidades para áreas de design e comunicação.