Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

São Paulo atrai R$ 2 bi em 2025 com apoio de agência municipal

A prefeitura de São Paulo, através da SP Negócios ajudou a gerar mais de 8 mil empregos e viabilizou projetos em diversas áreas da cidade

Alessandra Andrade, da SP Negócios: "O investidor que procura São Paulo precisa de segurança, informação e agilidade" (Divulgação/Divulgação)

Alessandra Andrade, da SP Negócios: "O investidor que procura São Paulo precisa de segurança, informação e agilidade" (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09h23.

Última atualização em 7 de novembro de 2025 às 09h28.

Tudo sobreEmpreendedorismo
Saiba mais

A cidade de São Paulo atraiu, entre janeiro e setembro de 2025, mais de R$ 2,1 bilhões em novos investimentos, com impacto direto na geração de 8.361 empregos, somando vagas diretas e indiretas.

Os números fazem parte do balanço da SP Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da prefeitura da capital, sob a gestão de Alessandra Andrade desde o início do ano.

A agência funciona como um ponto de apoio ao investidor, oferecendo acompanhamento a empresas interessadas em se instalar, expandir ou exportar a partir de São Paulo.

O trabalho vai desde reuniões de articulação com o poder público até missões internacionais de prospecção de negócios.

A lógica é funcionar como um 'concierge' do investidor, reunindo informações, orientações e suporte técnico para que o capital privado encontre ambiente favorável na cidade.

A SP Negócios foi criada em 2015 e segue vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Atua em duas frentes principais: atração de investimentos e desenvolvimento de projetos estratégicos, como parcerias público-privadas (PPPs) e concessões.

Também cuida de iniciativas voltadas à internacionalização de empresas paulistanas e ao incentivo às exportações.

Em 2025, a agência finalizou 56 projetos de investimento, manteve 76 projetos ativos e concluiu 228 processos.

Também organizou oito missões internacionais para promover São Paulo em feiras e rodadas de negócios.

Outra frente de atuação envolve os projetos de desestatização e PPPs, com cinco propostas em estruturação e seis roadshows realizados para apresentar essas oportunidades a grupos estratégicos.

Segundo a diretora-presidente Alessandra Andrade, o papel da SP Negócios é garantir que "São Paulo não perca negócios".

Para isso, a agência atua como ponte entre empresas, órgãos públicos e a cidade.

"Nossa missão é transformar oportunidades em realidades. Fazemos isso garantindo que cada conexão entre empresas, governo e sociedade se converta em desenvolvimento concreto", afirma.

Quem é Alessandra Andrade

Alessandra é administradora com formação em comércio exterior pela Universidade Mackenzie. Tem MBA em gestão de mercado de luxo pela FAAP e especializações em escolas como Babson, LSE e Harvard, com foco em empreendedorismo e inovação.

Antes de assumir a SP Negócios, atuou como vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), onde criou o Conselho de Inovação.

Também passou por instituições como o FAAP Business Hub, a Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE) e o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora.

À frente da SP Negócios, Alessandra assumiu a missão de liderar uma agência que serve como o centro de inteligência de negócios da maior cidade da América Latina.

Desde janeiro, ela coordena ações voltadas à conexão entre o setor público e o privado, à atração de capital estrangeiro e ao fortalecimento da imagem de São Paulo como hub econômico global.

Ações concretas em 2025

Além dos R$ 2,1 bilhões em investimentos atraídos, a agência também viabilizou US$ 6,2 milhões em negócios gerados para exportação.

Internamente, foram realizados 12 estudos e análises de mercado, dois encontros de negócios e nove treinamentos de equipe, além de 12 visitas técnicas com o objetivo de melhorar os processos internos.

A SP Negócios também está envolvida diretamente nas políticas de requalificação da Região Central de São Paulo, por meio do programa Todos Pelo Centro, um comitê intersecretarial da prefeitura.

O programa atua em seis eixos — habitação, mobilidade, segurança, meio ambiente, cultura e investimentos — e é responsável por coordenar as leis de incentivo fiscal em vigor na região.

Entre elas estão:

  • Requalifica Centro: incentiva o retrofit de imóveis com isenção de IPTU e ITBI, redução de ISS e isenção de taxas municipais. 
  • Triângulo e Quadrilátero SP: incentiva comércios e serviços com alíquota reduzida de ISS e benefícios fiscais. 
  • PIU Setor Central: prevê a atração de até 220 mil novos moradores para a região, com foco em habitação e infraestrutura. 

Em 2025, o programa já viabilizou 24 projetos de retrofit, com 2.214 unidades habitacionais previstas, e registrou 291 novos comércios abertos no Centro da cidade.

Projetos em estruturação

A SP Negócios acompanha de perto projetos de grande porte que estão em andamento ou em licitação, como o VLT Centro (Bonde São Paulo) e a Esplanada Liberdade.

O primeiro prevê um novo sistema de transporte leve sobre trilhos com capacidade para 134 mil pessoas por dia.

O segundo consiste na construção de uma esplanada sobre a Radial Leste, com espaços para lazer, cultura e gastronomia.

Juntos, esses projetos somam investimentos de R$ 488 milhões, parte dos quais deve vir da iniciativa privada.

Além dos projetos municipais, o governo do Estado de São Paulo também estruturou duas PPPs de impacto urbano no Centro Histórico:

  • a construção do Novo Centro Administrativo Estadual, com investimento previsto de R$ 5,4 bilhões
  • a PPP de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com a construção de mais de 6.000 moradias e 152 mil m² de área comercial

Em todas essas frentes, a SP Negócios sustenta sua atuação na ideia de que “cada conexão entre empresas, governo e sociedade deve se transformar em desenvolvimento concreto”.

A cidade segue registrando altos volumes de abertura de empresas, crescimento na arrecadação de ISS e aumento no faturamento de setores estratégicos como comércio e saúde, especialmente na área central.

A meta, segundo a diretora-presidente, é manter São Paulo competitiva em um cenário global cada vez mais disputado.

"Nosso trabalho é garantir que as oportunidades não escapem. O investidor que procura São Paulo precisa de segurança, informação e agilidade. É isso que a gente entrega", diz Alessandra.

Acompanhe tudo sobre:EmpreendedorismoSão Paulo capitalInvestimentos de empresasGestão pública

Mais de Negócios

Este plano de saúde do Rio quer faturar R$ 1 bi com foco em quem tem 45+

Varejo dos EUA projeta menor número de contratações desde a Grande Recessão

Campanha com Snoopy: Oba doa R$ 550 mil ao Centro Infantil Boldrini

Gerdau e GP São Paulo inauguram estruturas em aço reciclável em Interlagos

Mais na Exame

Carreira

Amazon lança serviço de inteligência artificial de tradução para autores

Apresentado por PORTO

Primeiro seguro de carro de Gabriel Bortoleto é da Porto Seguro

Economia

OCDE: 55% dos trabalhadores da América Latina estão na informalidade

Mercados

IGP-DI e teleconferência da Petrobras: o que move os mercados nesta sexta