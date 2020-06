Sanofi fecha acordo de US$ 2 bi para desenvolver vacina contra covid-19

A farmacêutica francesa Sanofi acertou acordo de 2 bilhões de dólares com a Translate Bio, expandindo sua colaboração no desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19, o que impulsionou as ações da empresa americana de biotecnologia.

O acordo reforça as credenciais da Sanofi em um mercado envolvido numa frenética corrida para encontrar uma vacina segura e eficaz contra a doença que matou mais de 472.000 pessoas no mundo.

As empresas disseram que expandirão a parceria para desenvolver uma ampla gama de vacinas de mRNA. A tecnologia mRNA (ácido ribonucleico mensageiro), uma área de especialização da Translate Bio, instrui as células a fabricar proteínas específicas que produzem uma resposta imunológica contra uma doença.

As ações listadas da Bio chegaram a ter alta de 66% com as notícias antes de reduzirem a valorização para cerca de 35% nesta tarde. As ações da Sanofi fecharam estáveis a 93 euros.

O acordo dará à Sanofi cerca de 7,2% da Translate Bio e direitos exclusivos em todo o mundo para desenvolver, produzir e vender vacinas contra doenças infecciosas usando a tecnologia da empresa americana.

A Sanofi espera que sua candidata à vacina mRNA para covid-19 entre em testes clínicos até o final do ano e, se for bem-sucedida, obtenha aprovação regulatória no segundo semestre de 2021.

Em comunicado enviado antes de um evento online de pesquisa e desenvolvimento realizado nesta terça-feira, a Sanofi disse que poderá fornecer uma capacidade anual entre 90 milhões e 360 milhões de doses.

“Estamos em testes pré-clínicos. O que não sabemos até agora é qual será a dose da vacina”, disse o presidente-executivo da Translate Bio, Ronald Renaud, à Reuters.