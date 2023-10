Sameside compra Auge para se posicionar como maior gestora de patrimônio independente do RS

A gestora de patrimônio Sameside, de Porto Alegre, anuncia a aquisição da Auge Wealth Management, consultoria de investimentos sediada em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

A Sameside é uma gestora de patrimônio fundada em 2010 com o nome Oceano GP para atender aproximadamente 150 famílias, sobretudo no Rio Grande do Sul.

Por trás da SameSide estão sócios com experiência na gestão de patrimônio. Um deles, Carlos Eduardo Schuch, trouxe o modelo de consultores independentes dos Estados Unidos para o Brasil.

Em 2017, chegou à companhia Marcos Fritzen, profissional responsável por estruturar uma plataforma para consultores independentes.

Em 2018, a companhia foi rebatizada SameSide e, no ano seguinte, tornou-se uma gestora credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.

No mesmo ano, houve a fusão com a Palas Gestão de Patrimônio e, na sequência, a chegada do sócio Guilherme Fração.

Desde abril de 2021, a Sameside está plugada à plataforma de produtos financeiros do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Qual será o tamanho da Sameside após a compra

O diferencial da Sameside é o de dispensar comissões pela recomendação de produtos financeiros, o famoso rebate.

A remuneração por ali é acordada diretamente com o cliente e, via de regra, está relacionada ao bom desempenho da carteira.

A Auge foi fundada em 2020 para também atuar com um modelo de remuneração semelhante ao da Sameside.

Um dos fundadores da Auge, Gabriel Reis, passará a ser sócio na nova composição societária da Sameside.

Com a aquisição da Auge, a Sameside supera os R$ 3,3 bilhões sob gestão. Além disso, amplia a carteira de clientes para cerca de 250.

Para além de ampliar os números, a Sameside desenvolverá mais um braço de atuação: o de consultoria de investimentos.

Dessa forma, os profissionais da Sameside poderão fazer a alocação de recursos financeiros de forma que a decisão final dos investimentos ou da composição da carteira fica com o cliente, diferentemente da gestão discricionária de investimentos em que a decisão final fica com o gestor.

Na prática, a atuação da empresa continua exatamente a mesma: gerir patrimônio para indivíduos e famílias com alto patrimônio.

Só que agora, a gestão dos recursos financeiros pode ser feita via gestão discricionária ou via consultoria de investimentos ou, então, pelo serviço complementar de planejamento financeiro e estruturação patrimonial que já vinham sendo realizadas pela Sameside.