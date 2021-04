Samarco avalia propor troca de dívida de US$ 8,8 bi por oferta de ações

A Samarco Mineração, sociedade da Vale com a BHP que produz minério de ferro, avalia oferecer ações em troca de até 8,8 bilhões de dólares em dívidas, segundo pessoas a par do assunto.

A empresa pode oferecer ações ou um título híbrido, com características de dívida e de capital, em troca de 2,8 bilhões em obrigações resultantes de títulos emitidos no mercado externo, 1,9 bilhão em pré-pagamentos de exportação e 4,1 bilhões de dólares devidos às empresas controladoras, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo informações confidenciais.

A Samarco não paga sua dívida desde 2016 — após o rompimento de barragem em sua mina que matou 19 pessoas e quase varreu duas aldeias — e pediu concordata no início deste mês.

A empresa acabou de retomar a produção em dezembro pela primeira vez desde o desastre de 2015 e argumenta que não terá caixa suficiente para pagar dívidas e ao mesmo tempo custear sua produção, disseram as pessoas.

Embora os preços do minério de ferro tenham disparado para os maiores níveis em anos, a Samarco estima uma produção de apenas 8 milhões de toneladas neste ano, menos de um terço do que a empresa minerava antes do acidente. Qualquer aumento na produção iria resultar em custo extra e barreiras ambientais adicionais, disseram as pessoas.

A Samarco não quis comentar

Um grupo de credores está trabalhando com o Houlihan Lokey, com aconselhamento jurídico da Davis Polk & Wardwell, informou a Bloomberg em janeiro. A Samarco está recebendo consultoria do JPMorgan Chase e da firma de advogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. A Vale está trabalhando com a Moelis & Co, e a BHP, com o Rothschild.

Os títulos de total de 1 bilhão de dólares com vencimento em 2022 estão com preço de cerca de 76 centavos de dólar, enquanto os títulos com vencimento em 2023 e 2024 alcançam cerca de 82 centavos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Esses níveis de recuperação estão bem acima do que a empresa está disposta a oferecer, disseram as pessoas.

A Samarco entrou com pedido de recuperação judicial no Brasil e buscou proteção no chamado Capítulo 15 da lei de falência nos Estados Unidos depois que os credores processaram a empresa numa tentativa de tomar seus ativos. A Samarco deve 4,7 bilhões a credores e outros 4,1 bilhões de dólares à Vale e BHP, que deram linhas de crédito para a empresa fazer frente às despesas com o rompimento da barragem e voltar a operar.

Os acionistas da Vale e da BHP querem ver essas linhas de crédito serem pagas de volta às empresas controladoras da Samarco e resistem a outra injeção de capital agora, disseram as pessoas.