Saint Paul adota avaliação de trajetória e visão estratégica no ingresso da graduação

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16h55.
A Saint Paul decidiu romper com o modelo tradicional de vestibular. No processo de admissão para a Graduação em Administração de 2026, além das provas, os candidatos serão avaliados por realizações pessoais, experiências fora de classe e visão empreendedora.
O ingresso será feito em três etapas. A primeira combina análise acadêmica (por meio de Enem, exames internacionais, histórico escolar ou prova própria de raciocínio lógico) com a entrega de um portfólio e um vídeo de apresentação pessoal.
A ideia é que o estudante mostre não apenas desempenho em testes, mas também envolvimento em atividades sociais, culturais ou esportivas que indiquem seu potencial.
Na segunda fase, chamada Saint Paul Experience, os classificados participam de um dia de imersão. Em grupos, precisam propor uma iniciativa empreendedora utilizando ferramentas de inteligência artificial até chegar a um produto mínimo viável. O exercício será avaliado por uma banca de especialistas e representa 70% da nota desta etapa. Os 30% restantes virão de uma redação dissertativa, que mede a capacidade de argumentação e escrita.
A terceira etapa é individual. Cada candidato passará por uma entrevista online de 30 minutos com coordenadores acadêmicos. O objetivo é compreender expectativas, valores e motivações, avaliando se há alinhamento com a proposta pedagógica da instituição.
De acordo com a instituição, o novo modelo busca reconhecer não apenas quem tem bom rendimento escolar, mas também aqueles que demonstram iniciativa, criatividade e capacidade de liderança.
“Queremos ter um olhar holístico do candidato para trazer aquele aluno que vai aprender a aprender e que vai atrás do sonho dele”, explica Mila Securato, Diretora Executiva da Graduação.
As inscrições estão abertas. A primeira turma terá início em fevereiro de 2026, no novo campus da Saint Paul na Rua da Consolação, em São Paulo.
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.