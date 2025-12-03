Saint Paul adota avaliação de trajetória e visão estratégica no ingresso da graduação

A Saint Paul decidiu romper com o modelo tradicional de vestibular. No processo de admissão para a Graduação em Administração de 2026, além das provas, os candidatos serão avaliados por realizações pessoais, experiências fora de classe e visão empreendedora.

O ingresso será feito em três etapas. A primeira combina análise acadêmica (por meio de Enem, exames internacionais, histórico escolar ou prova própria de raciocínio lógico) com a entrega de um portfólio e um vídeo de apresentação pessoal.

A ideia é que o estudante mostre não apenas desempenho em testes, mas também envolvimento em atividades sociais, culturais ou esportivas que indiquem seu potencial.

Na segunda fase, chamada Saint Paul Experience, os classificados participam de um dia de imersão. Em grupos, precisam propor uma iniciativa empreendedora utilizando ferramentas de inteligência artificial até chegar a um produto mínimo viável. O exercício será avaliado por uma banca de especialistas e representa 70% da nota desta etapa. Os 30% restantes virão de uma redação dissertativa, que mede a capacidade de argumentação e escrita.

A terceira etapa é individual. Cada candidato passará por uma entrevista online de 30 minutos com coordenadores acadêmicos. O objetivo é compreender expectativas, valores e motivações, avaliando se há alinhamento com a proposta pedagógica da instituição.

1 /11 (Imagens em 3D do novo prédio mostram como será o novo campus)

2 /11 (Espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza)

3 /11 (Curso de Graduação em Administração terá início no começo de 2026)

4 /11 (Processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais)

5 /11 (Espaços contemplam momentos de pausa e reflexão, inspirados em universidades como Harvard)

8 /11 (A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes)

9 /11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

10 /11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

11/11 (Inteligência artificial e dados em tempo real serão usados para personalizar conteúdos)

De acordo com a instituição, o novo modelo busca reconhecer não apenas quem tem bom rendimento escolar, mas também aqueles que demonstram iniciativa, criatividade e capacidade de liderança.

“Queremos ter um olhar holístico do candidato para trazer aquele aluno que vai aprender a aprender e que vai atrás do sonho dele”, explica Mila Securato, Diretora Executiva da Graduação.

As inscrições estão abertas. A primeira turma terá início em fevereiro de 2026, no novo campus da Saint Paul na Rua da Consolação, em São Paulo.

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.