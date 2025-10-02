Saint Paul abre inscrições para graduação em Administração com seleção inspirada no exterior

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

Mais do que um processo seletivo tradicional, a instituição busca avaliar o potencial do candidato de forma ampla. “A gente quer ter um olhar holístico do candidato”, afirma Mila Securato, Diretora Executiva da Graduação. “Não queremos apenas uma nota. Queremos trazer o aluno que vai aprender a aprender e que vai atrás do sonho dele”, explica.

Por isso, o modelo buscou referências em processos de admissão em universidades internacionais, em que o candidato é avaliado pela ótica acadêmica, mas também por aspectos pessoais e comportamentais – como a sua trajetória de vida, as experiências extracurriculares, capacidade de liderança, visão empreendedora e compromisso social.

Conheça as etapas do processo de admissão

Avaliação integrada

Os candidatos passam por uma avaliação integrada que inclui análise de:

Análise acadêmica – pode ser comprovado por meio do Enem, de exames internacionais (como Abitur, Bac, DISG, IB ou SAT), pelo histórico escolar ou por prova de raciocínio lógico, quantitativo e analítico.

Portfólio – deve reunir até três experiências relevantes em áreas como olimpíadas acadêmicas, práticas esportivas, artes, voluntariado ou projetos sociais.

Vídeo – de um a três minutos, em português, com apresentação pessoal e motivações para cursar Administração.

Essa primeira etapa representa 60% da nota com base no desempenho escolar, 20% no portfólio e 20% no vídeo.

Imersão presencial

A segunda fase será presencial, em formato de imersão de um dia, chamada Saint Paul Experience. Durante um dia de atividades, os candidatos participam de dinâmicas em grupo para desenvolver uma iniciativa empreendedora utilizando ferramentas de inteligência artificial, que deve ser apresentado a uma banca avaliadora.

“Vamos acompanhar a performance dele para entender o quanto ele está disposto a aprender e como ele se comporta”, adianta Mila Securato.

Além do projeto, os estudantes também precisam produzir uma redação dissertativa-argumentativa no local. A avaliação considera a capacidade de trabalho em equipe, pensamento crítico, criatividade, noções de finanças e oratória.

O projeto tem peso de 70% da nota desta etapa e a redação 30%.

Entrevista individual

Na última fase, os candidatos passam por uma entrevista online de cerca de 30 minutos com coordenadores acadêmicos. O objetivo é compreender valores, expectativas e aspirações. São analisados critérios como clareza de comunicação, motivação, postura, ética e alinhamento entre as expectativas pessoais e o projeto pedagógico da instituição.

Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025. O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.