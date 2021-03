Sabesp tem lucro de R$ 831,5 milhões no 4º trimestre, queda de 21,3%

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou lucro líquido de 831,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, queda de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida, porém, subiu 4%, a 4,9 bilhões de reais, enquanto os custos, despesas administrativas e comerciais e custos de construção aumentaram 3,6%, a 3,6 bilhões de reais, segundo dados divulgados na madrugada desta sexta-feira.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 1,8 bilhão de reais, alta de 6,9% na comparação ano a ano, com a margem Ebitda ajustada subindo a 37,7%, de 36,7% um ano antes.

O volume faturado de água e esgoto da companhia alcançou 1 bilhão de metros cúbicos no quarto trimestre, alta de 2,5% frente ao mesmo intervalo de 2019.

O investimento realizado de outubro a dezembro foi de 1,26 bilhão de reais, totalizando 4,38 bilhões de reais em 2020.

Para o período de 2021 a 2025, a Sabesp planeja investir 21 bilhões de reais, sendo 8,2 bilhões em água e 12,8 bilhões em coleta e tratamento de esgoto.