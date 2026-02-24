Rumo aos R$ 2 bilhões: o plano do Grupo Sabin para digitalizar a saúde no Brasil

Imagina chegar para fazer exame sem pegar fila, sem balcão, sem aquela maratona de cadastro e autorização. Você resolve tudo antes no celular ou ao entrar na unidade, vai direto ao totem, imprime as etiquetas e segue para a coleta.

Essa é a experiência que o Grupo Sabin, empresa brasileira de medicina diagnóstica e serviços de cuidado integrado, está testando (e escalando) com a sua primeira unidade digital de laboratório do país, inaugurada em outubro de 2025, em Brasília.

O projeto, que recebeu R$ 1,5 milhão em investimento só em instalações, virou peça central do plano de crescimento da companhia para 2026: a meta é abrir 16 novas unidades, já considerando modelos híbridos (que combinam atendimento presencial com etapas digitais).

“A parte digital hoje está no pré-atendimento. A coleta dos exames continua sendo feita por um profissional. Às vezes me perguntam se já é por robô, mas ainda não. Talvez no futuro, mas por enquanto o cuidado humano continua central nesta fase,” diz Lídia Abdalla, CEO do Grupo Sabin desde 2014.

A digitalização, segundo a CEO, não é apenas uma aposta em eficiência, mas parte de uma estratégia mais ampla de crescimento. A companhia avançou cerca de 10,5% em 2025, frente a 2024, registrando faturamento de R$ 1,97 bilhão. Para 2026, a expectativa é de crescer 12%.

“O melhor modelo daqui para frente tende a ser o híbrido, combinando o físico com o digital para tornar a jornada mais fluida para o cliente”, afirma Abdalla.

Veja também: Esperamos uma ‘Black Friday’ de 6 meses com a Copa do Mundo, diz CEO da Amazon Brasil

Uma empresa brasileira que avança em regiões remotas

Por trás dessa aposta, os números mostram por que o Grupo Sabin, que começou com uma clínica de diagnóstico pequena em Brasília, segue acelerando no Brasil: são cerca de 7 milhões de clientes atendidos, presença em 14 estados mais o Distrito Federal, com 362 unidades em 78 cidades e um time de mais de 7.400 funcionários.

O crescimento do grupo, no entanto, não se concentrou apenas nos grandes centros. Desde 2012, quando iniciou a expansão nacional, o grupo aposta para além do Distrito Federal como no interior de São Paulo (Vale do Paraíba, Campinas, Ribeirão Preto, Franca); no Triângulo Mineiro; na região Norte, com liderança em análises clínicas em Manaus e presença consolidada em Boa Vista; e no Centro-Oeste, especialmente regiões ligadas ao agronegócio.

“São áreas que têm crescimento populacional, desenvolvimento econômico e demanda por acesso à saúde de qualidade”, diz Abdalla.

Quando o grupo decidiu expandir para regiões como Manaus, a logística foi muito complexa.

“Tivemos que levar equipamentos, montar estrutura, subir máquina até de barco. Não é simples, mas precisamos levar acesso à saúde de qualidade a todas as regiões,” diz a CEO.

Veja também: ‘Não existe transformação digital sem saúde mental’, diz executiva da TIM

Tecnologia, conveniência e novos modelos de atendimento

A unidade digital é só a ponta de uma transformação maior. O grupo vem investindo há mais de uma década em tecnologia, desde automação de exames até plataformas digitais de relacionamento com pacientes, conta a CEO.

“Tecnologia, para nós, sempre foi meio e não fim. Apostamos em um atendimento mais ágil, mas sem perder o cuidado humano", afirma Abdalla.

O grupo também investe na Rita Saúde, plataforma digital de coordenação de cuidado, e na Amparo Saúde, voltada à atenção primária e prevenção, com forte atuação no mercado corporativo.

Para Abdalla, esse movimento de cuidar da saúde também acompanha uma mudança cultural pós-pandemia: mais preocupação com prevenção, longevidade e qualidade de vida. Não é à toa que o atendimento domiciliar cresceu 25% entre 2024 e 2025.

“As pessoas querem facilidade com a tecnologia, mas acolhimento humano, principalmente quando estão fragilizadas”, diz a executiva.

Para 2026, a meta do Grupo Sabin é abrir 16 novas unidades de clínicas no 'modelo híbrido', que combinam atendimento presencial com etapas digitais, além da coleta feita por humanos (Leandro Fonseca/Divulgação)

Menos tubos plásticos e mais exames locais

Se, na ponta, o Sabin aposta na digitalização do atendimento, nos bastidores o investimento em tecnologia também é pesado, e tem impacto direto tanto na produtividade quanto na agenda ambiental da empresa.

Em 2025, o grupo concluiu a modernização da principal plataforma de processamento de exames, em Brasília, o que trouxe cerca de 20% de ganho de capacidade produtiva.

“A tecnologia nos ajuda a ganhar produtividade e segurança, mas também a reduzir impacto ambiental e melhorar a experiência do paciente. São frentes que caminham juntas para nós”, afirma a CEO.

Um dos reflexos práticos é a redução prevista no uso de insumos: a estimativa é diminuir em cerca de 1,2 milhão por ano o número de tubos plásticos de coleta de sangue a partir de 2026, o que reduz descarte e necessidade de incineração, além de tornar a coleta mais confortável para o paciente.

Outro foco é a descentralização dos exames. O grupo está atualizando tecnologia em 29 núcleos técnicos operacionais pelo país, permitindo que até 95% dos exames sejam processados localmente. Segundo Abdalla, isso acelera diagnósticos e fortalece a qualidade do atendimento.

“Conseguimos entregar resultado mais rápido para o médico e para o paciente, mantendo o mesmo padrão tecnológico independentemente da região do Brasil”, diz.

Veja também: Por dentro da fábrica do Grupo Malwee: conheça a estratégia que leva a marca do ‘fio ao consumidor’

Crescimento financeiro e estratégia de capital

O crescimento do Grupo Sabin tem sido financiado principalmente pela própria geração de caixa e pelo capital dos acionistas, embora a companhia já tenha recorrido ao mercado por meio de emissões de dívida.

A abertura de capital, pelo menos por enquanto, não está no radar, segundo a CEO.

“No curto prazo, IPO não. Crescemos muito com geração própria de caixa e mantemos um nível de endividamento bastante conservador”, afirma a CEO.

Para Abdalla, a empresa já possui estrutura de governança compatível com companhias listadas, com conselho de administração ativo, auditoria externa independente e comitês estratégicos.

“Temos todas as boas práticas de governança, mas neste momento preferimos manter a flexibilidade estratégica para continuar expandindo no nosso ritmo”, diz a executiva.

A demanda crescente por saúde no Brasil

Mesmo diante de incertezas econômicas, eleições ou eventos como Copa do Mundo, Abdalla avalia que o setor de saúde tende a manter estabilidade.

“Pode haver alguma mudança de sazonalidade, mas não de volume. Saúde é um setor bastante resiliente”, afirma a CEO.

Para a executiva, o crescimento da medicina diagnóstica no Brasil está ligado a transformações estruturais. O envelhecimento da população, a maior conscientização sobre prevenção, a ampliação do acesso à saúde e a busca por conveniência (impulsionada pela digitalização) vêm sustentando a demanda.

“As pessoas valorizam facilidade, mas também valorizam conforto e acolhimento. A experiência precisa ser completa”, diz a CEO.

Veja também: Da saúde mental à aula de teatro: a estratégia da Vivo para formar líderes e reter talentos

A empresa da capital que avança no Brasil

O Grupo Sabin foi fundado em 1984, em Brasília, pelas farmacêuticas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa, inicialmente como um laboratório de análises clínicas focado em exames de rotina, como sangue e urina.

Em 2005, criou o Instituto Sabin, braço social voltado a projetos comunitários e iniciativas de impacto social, reforçando a agenda de responsabilidade corporativa.

“Levar acesso à saúde de qualidade não é só filantropia. É oportunidade de negócio e impacto social ao mesmo tempo", diz Abdalla.

A partir de 2007, já como o maior laboratório de Brasília, o grupo iniciou um novo ciclo de crescimento, ampliando unidades no Distrito Federal e estruturando bases para expansão nacional. Essa estratégia se concretizou em 2012, quando a empresa passou a crescer fora da capital federal, combinando abertura de unidades próprias com aquisições regionais, disputando o mercado com grandes companhias como a Dasa (Diagnósticos da América), Grupo Fleury e Hermes Pardini (hoje integrado ao Fleury).

Se antes o desafio do Grupo Sabin era crescer em novas regiões, agora é transformar a forma como o brasileiro acessa a saúde, de forma humanizada em uma era cada vez mais digital.