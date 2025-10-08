Rumo a R$ 120 milhões, edtech Qeevo aposta em diploma acessível e emprego em até seis meses

A Qeevo, empresa de educação que nasceu da refundação da Quero Educação, anunciou o lançamento do programa Trampo Garantido, que promete contratação em até seis meses após a formatura para jovens que cursarem um ensino superior.

O programa combina bolsas de estudo com trilhas de desenvolvimento profissional, preparando o estudante desde o primeiro semestre para entrar no mercado de trabalho com habilidades práticas, certificações digitais e networking ativo.

Segundo dados internos da Qeevo, 73% dos universitários levam mais de um ano para conseguir o primeiro emprego na área escolhida, e 89% acreditam que a faculdade sozinha não é suficiente para entrar no mercado de trabalho.

O Trampo Garantido busca resolver esse gap oferecendo uma jornada completa: descontos de até 90% em mais de mil instituições parceiras por meio da Quero Bolsa, aceleração profissional pela plataforma Allevo, com simulação de entrevistas, projetos práticos e mentoria individual, além de conexão direta com empresas.

Cada participante recebe ainda o Selo Trampo Garantido, que funciona como pré-qualificação junto às companhias parceiras.

O programa terá foco inicial em setores estratégicos, como tecnologia e gestão, que registram déficit de profissionais qualificados.

Mais de 10 mil estudantes devem ser impactados nos primeiros meses, e a expectativa da Qeevo é se tornar referência nacional em empregabilidade jovem em 12 meses.

“Estamos criando um novo paradigma. Não vendemos apenas educação, vendemos transformação social com prazo e garantia. O estudante entra com bolsa e sai com carteira assinada. Esse é o nosso compromisso com a democratização do ensino superior e com a formação de uma nova geração de profissionais qualificados”, afirma Bruno Passarelli, CEO da Qeevo.

Da Quero Educação à Qeevo

A Qeevo surge da refundação da Quero Educação, conhecida pela plataforma Quero Bolsa, lançada em 2011.

A Quero Bolsa conecta estudantes a bolsas de graduação e pós-graduação em instituições privadas, já ajudando mais de 1,6 milhão de alunos a acessar educação superior.

Em 2024, após reorganização societária apoiada por fundos como Iporanga Ventures e GP Investments, a empresa adotou o nome Qeevo, ampliando seu escopo e posicionando-se como um ecossistema de Aspiration Tech — conceito que une tecnologia e aspiração humana, transformando desejo de progresso pessoal em resultados concretos de educação e consumo.

A mudança de marca reforçou a estratégia de expansão, com foco em integração de soluções de empregabilidade, produtos digitais e impacto social na educação superior.

A Qeevo já opera em break-even há mais de dois anos, registra crescimento contínuo do lucro líquido e projeta faturamento de R$ 120 milhões para 2025.

O objetivo do grupo é impactar 100 milhões de vidas até 2030 por meio de suas plataformas, que registram mais de 130 milhões de acessos anuais.

Modelo de negócios

O ecossistema Qeevo integra diferentes frentes de atuação.

A Quero Bolsa continua como maior marketplace de bolsas de estudo do Brasil, com acesso a mais de mil instituições e matrículas que representam quase 10% das vagas do ensino superior privado.

A Allevo atua como aceleradora profissional, com trilhas de soft skills, mentoria individual e projetos práticos.

O Trampo Garantido combina essas frentes, criando uma linha contínua da entrada no ensino superior até a inserção no mercado de trabalho.

O modelo da Qeevo é baseado em tecnologia digital, educação flexível e serviços que conectam ensino, prática e oportunidades de consumo.

A companhia aposta em setores estratégicos, como tecnologia, gestão e serviços, e garante que os alunos possam construir portfólios, receber certificações digitais modulares e ter visibilidade no LinkedIn.

A liderança da Qeevo é formada por Bruno Passarelli (CEO), Guilherme Mancilha (CFO) e Milos Fonseca (COO), que acumulam anos de experiência na companhia e conduziram a transição para o modelo Qeevo.

A refundação não se limitou à criação de uma marca.

“Conduzimos uma reconfiguração completa do modelo de negócios. Cada passo, desde o lançamento de produtos até contratações estratégicas, foi pensado para criar um ecossistema que conecta educação, aspiração e resultados concretos", diz Passarelli.

Expansão e investimento

O apoio de Iporanga Ventures e GP Investments foi fundamental na transição, mantendo o controle nas mãos dos executivos e trazendo liquidez a antigos sócios. Para os investidores, o modelo da Qeevo combina dados proprietários, efeitos de rede e margens superiores, gerando valor escalável tanto para colaboradores quanto para acionistas.

A empresa planeja expandir seus produtos e marcas, fortalecer parcerias estratégicas e explorar novas oportunidades de aquisição. Com mais de 20 milhões de leads e 130 milhões de acessos anuais, a Qeevo já nasce com escala nacional.

A ideia central é que o estudante não precise escolher entre estudar ou trabalhar: a trajetória educacional, o desenvolvimento profissional e a inserção no mercado estão conectados dentro do mesmo ecossistema.