Ronaldo vai desistir do Cruzeiro? Ex-jogador impõe condições para compra

O ex-jogador Ronaldo fez um pronunciamento na terça-feira, 16, que pode preocupar torcedores do Cruzeiro. O dirigente disse que pode desistir do acordo de aquisição definitiva das ações da SAF do clube caso mudanças nas condições não sejam realizadas.

Em transmissão em seu canal da Twitch, o Ronaldo TV, na noite de ontem, o Fenômeno esclareceu que as condições para que o negócio seja efetivado passam pela possibilidade de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e passagem de propriedade das Tocas I e II para a SAF.

O pedido de mudanças nas condições do negócio tem como motivo as dívidas tributárias do clube. Segundo Ronaldo, inicialmente a SAF não assumiria o montante de quase R$ 200 milhões em dividas tributárias do Cruzeiro. Porém, o acordo entre a associação do clube e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre a dívida tem como uma das garantias de pagamento a Toquinha, Centro de treinamento das divisões de base. Caso as parcelas não sejam pagas pela associação, esse bem estará sujeito a execução.

Por isso, o ex-atacante propõe assumir o valor das dívidas tributárias, mas com a propriedade dos centros de treinamentos Tocas I e II passando da associação para o controle da SAF. "Com isso, eu posso garantir que o Cruzeiro não perde as Tocas e jamais vai ficar sem treinar. É a única maneira que temos de desenvolver com segurança esse grande ativo do nosso Cruzeiro, com garantia de que teremos o controle das Tocas", explicou.

O ex-jogador contou que uma reunião sobre o novo acordo já aconteceu e apesar de uma resistência inicial da associação em relação a ceder os centros de treinamentos, a conversa terminou de forma positiva. Uma das promessas de Ronaldo para concretizar o seu pedido é nunca vender as áreas em caso de valorização dos locais.

Recuperação Judicial do Cruzeiro

Ronaldo também falou que a avaliação da sua equipe é que seria necessária a abertura de um processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial. Esse processo possibilitaria renegociação coletiva com credores de naturezas cível e trabalhista. Atualmente o Cruzeiro adota o Regime Centralizado de Execuções. A demanda de Ronaldo depende da aprovação do Conselho Deliberativo do clube.

"No meu entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas, é uma recuperação Recuperação Extrajudicial ou Judicial. A gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro, que tivessem aprovado em assembleia a possibilidade dessas duas opões para a gente começar a reconstruir, de fato, o Cruzeiro. A reconstrução passa por acertar com todas as dívidas", disse o ex-atacante.

Desde que a equipe do Ronaldo assumiu a gestão do futebol, o Cruzeiro já trocou de treinador, contratou jogadores e mandou outros embora por falta de acordo para redução salarial e tempo de contrato, entre eles, um dos ídolos recentes do clube, o goleiro Fabio.

86 dias após intenção de compra assinada

No dia 18 de dezembro, Ronaldo assinou a intenção de compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, com previsão de que diligências internas no clube por 120 dias para que o jogador efetive ou não a aquisição. Hoje, fazem 86 dias do início dos trabalhos da equipe do ex-atacante em Belo Horizonte.

A negociação acontece por meio da Tara Sports, empresa da qual Ronaldo é dono, e que investirá 400 milhões de reais no clube nos próximos anos. O interesse do ex-atacante pelo Cruzeiro tem parte pessoal e parte de negócios. Foi no clube de Belo Horizonte que Ronaldo se projetou para o futebol brasileiro e, depois, internacional, nos anos 1990.

Ronaldo já tem outra experiência na aquisição de clubes de futebol, quando se tornou sócio majoritário e dirigente do Real Valladolid, na Espanha, em 2018. De acordo com a mídia espanhola na ocasião, o ex-jogador comprou 51% das ações do clube por 30 milhões de euros.