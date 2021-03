Ronaldo Fenômeno cria holding para acelerar investimentos em eSports

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, está criando uma holding para acelerar seus investimentos em esportes eletrônicos, também conhecidos como eSports. O craque campeão do mundo pela Seleção Brasileira afirma que a medida é necessária em função da transformação em curso no mundo dos esportes e do entretenimento. Batizada de Oddz, a nova empresa terá outros três sócios e incorporará a Nomad, startup de games criada por Ronaldo, no ano passado, em parceria com a desenvolvedora de jogos eletrônicos Kinship.

Segundo Nazário, com o surgimento de novas formas de criação e de comunicação, surgiram muitas oportunidades no universo dos esportes. Mas, é preciso criar estruturas para desenvolver ideias fora do campo de atuação da Octagon, agência de marketing esportivo da qual o ex-jogador é sócio majoritário. “Não se trata apenas da necessidade de assegurar a unidade e o controle, mas de potencializar o crescimento de cada equipe em sua área de atuação, com ainda mais cooperação e coesão entre elas”, afirma o Fenômeno.

Os sócios da Oddz serão Eduardo Baraldi, atual CEO da Octagon na América Latina, Gabriel Lima e Otávio Pereira, que também tiveram passagens pela agência de marketing esportivo. Ronaldo será o presidente do conselho da nova companhia, que terá Lima como conselheiro. Baraldi e Pereira, além de conselheiros, serão co-CEOs, atuando mais no dia a dia da holding e na gestão das empresas que serão criadas sob o guarda-chuva da Oddz. “Nossos planos são extremamente ambiciosos e pensados para fortalecer todo o ecossistema dos mercados que atuaremos”, afirma Pereira. “Mais do que diversificação e geração de receita, é uma questão de deixar nosso legado.”

Craque empresário

Ronaldo vem investindo pesado na sua carreira de empresário. Em 2018, o craque comprou o Real Valladolid, tradicional clube de futebol espanhol, por 141 milhões de reais. Sua trajetória no mundo dos negócios começou em 2010, com a criação da 9ine, agência de marketing esportivo que tinha como sócios o grupo WPP e o empresário Marcos Buaiz.

A empresa foi criada com a intenção de gerenciar a carreira e o patrocínio de atletas. Chegou a ter em seu portfólio o futebolista Neymar e o lutador Anderson Silva. Ronaldo saiu do comando da operação em 2013 e Buaiz, seu sucessor, se voltou mais para o agenciamento de artista. As atividades da 9ine foram encerradas em 2016.

No ano seguinte, Ronaldo comprou a Octagon e retomou seus planos. “Eu acredito no potencial brasileiro e sonho em colocar o marketing esportivo e de entretenimento em outro patamar, apostando em novos setores e formatos”, escreveu o craque em suas redes sociais, na época da aquisição.