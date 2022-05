Rock in Rio terá Cup Noodles para visitantes matarem a fome em 3 minutos

A Nissin Foods vai marcar presença durante o Rock in Rio 2022. A empresa fará isso ao transformar o Cup Noodles, marca de macarrão instantâneo, em um dos produtos oficiais do festival. Durante os sete dias de programação, haverá pontos de venda e distribuição dos copinhos de macarrão instatâneo para os visitantes interessados em matar a fome de maneira prática e rápida.

Segundo a marca, as refeições poderão ser feitas em qualquer ponto da Cidade do Rock, pois além dos postos fixos de venda, vendedores ambulantes vão circular pelos locais dos shows e o consumo poderá ser feito sem que o visitante precise sair do lugar. Ao todo, a marca vai levar 12 diferentes sabores ao evento.

Segundo Ana Fossati, gerente de marketing da Nissin Foods do Brasil, a intenção da empresa é associar o Cup Noodles ao quesito praticidade, deixando claro os benefícios da agilidade que vem da experiência com o macarrão. "Queremos proporcionar aos participantes uma experiência completa com a praticidade de Cup Noodles. Com a diversidade de sabores da linha, esperamos agradar aos mais variados paladares durante os sete dias de evento”, diz.

Sustentabilidade

De olho no impacto ambiental, a Nissin também pretende levar boas práticas para a coleta de resíduos. Em parceria com cooperativas de reciclagem da cidade do Rio de Janeiro, marca vai coletar todas as embalagens de Cup Noodles descartadas no evento. Na última edição do festival, em 2019, a companhia recolheu cerca de 63 mil copos usados.

“Essa ação é mais uma demonstração de compromisso não só do festival, mas também de nossos parceiros, para o alcance das metas de sustentabilidade estabelecidas pelo festival para os próximos anos, dentre elas a gestão sustentável de 100% dos resíduos do festival”, afirma Luis Justo, CEO do Rock in Rio.