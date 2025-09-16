Roberto Justus tem um plano para faturar R$ 1 bilhão com ajuda do Minha Casa, Minha Vida

Desde 2023, o publicitário Roberto Justus está testando um novo mercado.

Aposta agora na construção civil, com uma startup que fabrica casas num estilo de montagem parecido com o de peças de LEGO.

A SteelCorp, fundada por ele há dois anos, opera com tecnologia de steel frame, estrutura metálica usada na montagem de unidades pré-fabricadas — que chegam prontas ao canteiro de obras, cortando prazos, desperdícios e imprevistos típicos da construção tradicional.

A nova unidade da empresa, inaugurada na última semana em Cajamar, dobrou a capacidade produtiva da SteelCorp, com potencial para entregar até 10.000 casas por ano.

Justus agora quer transformar a empresa em um motor de habitação social, mirando programas como o Minha Casa, Minha Vida e iniciativas estaduais.

“Mergulharei de cabeça nesse programa”, disse ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Segundo ele, a empresa já executa um projeto-piloto com a CDHU, órgão habitacional do governo paulista, e atende incorporadoras que buscam casas de 40 a 49 metros quadrados dentro dos parâmetros do programa federal. “Sai governo, entra governo, não importa a bandeira do partido. Esse mercado é comprador”, afirmou.

A EXAME conversou com o empresário no primeiro semestre, quando ele já indicava que a virada da empresa viria com foco em escala, num modelo de industrialização da construção civil.

“Se alguém me pedir para construir uma casa isolada, eu não faço. Mas se forem 500 casas, aí sim. Nosso negócio é a escala”, disse Justus na ocasião, reforçando a aposta em grandes contratos e projetos públicos.

Hoje, cerca de 30% da carteira da SteelCorp já está conectada a projetos de habitação social. A meta, segundo Justus, é inverter essa proporção, com 90% da operação voltada ao segmento de baixa renda. “A nova fábrica permitirá ampliarmos sobremaneira nosso desempenho”, afirmou o empresário.

A empresa projeta alcançar 1 bilhão de reais em faturamento até 2026 e já prepara novos projetos no Brasil e no exterior.

“Estamos muito animados com esse projeto inovador, que é um verdadeiro marco na construção industrializada”, afirmou Justus no evento. “Isso aqui consolida um sonho que começou há dois anos.”

Além da unidade em São Paulo, a SteelCorp opera uma fábrica em Aparecida de Goiânia e outra na Flórida, nos Estados Unidos.

A empresa também criou uma securitizadora, a SteelBank, para financiar projetos, e uma escola técnica, a SteelAcademy, para formar profissionais especializados nesse novo modelo construtivo.

Como funciona a construção com steel frame

A SteelCorp fabrica os componentes das casas dentro da fábrica, usando perfis de aço galvanizado cortados e montados em linhas automatizadas. As estruturas são projetadas para encaixe direto no terreno, com mínima intervenção no canteiro de obras. O sistema reduz o prazo de entrega em até 60%, segundo a empresa.

Com a nova planta em operação, a SteelCorp estima alcançar uma produção de até 8.000 toneladas de aço por ano, com capacidade de montagem de até 10 casas por dia.

A tecnologia também reduz o desperdício de materiais: enquanto uma obra tradicional pode descartar até 30% dos insumos, no modelo modular esse índice fica abaixo de 5%.

Como o negócio está escalando

Fundada em 2023, a SteelCorp nasceu a partir da compra da TecnoFrame, uma fábrica especializada em estruturas metálicas. Desde então, estruturou um ecossistema completo de construção modular, que vai do projeto à entrega da casa pronta.

O crescimento tem sido acelerado.

A empresa faturou 23 milhões de reais em 2023. Em 2024, fechou na casa dos 200 milhões de reais.

A meta de 1 bilhão de reais até 2026 será impulsionada pelos novos contratos e pela produção em alta escala com as novas unidades.

Nos Estados Unidos, onde abriu uma fábrica na Flórida, a SteelCorp já tem contrato para entregar 1.500 casas modulares em 2025.

A SteelCorp teve como sócia, desde o início, a Reag Investimentos, gestora que detinha 30% da empresa. Em agosto, a Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que investigou fraudes bilionárias no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro, com envolvimento de membros da facção criminosa PCC.

Após a operação, a Reag passou a se desfazer de diversos ativos, incluindo sua participação na SteelCorp.

A disputa pelo mercado

A SteelCorp enfrenta desafios para consolidar o modelo industrializado no Brasil. O setor da construção ainda é dominado por empresas que operam com métodos tradicionais, e a mudança de mentalidade leva tempo.

"O mercado ainda tem resistência, mas isso é normal. No início, as pessoas não acreditam, depois testam, e por fim adotam como padrão", afirma Justus.

Empresas como MRV e Tenda começaram a testar o sistema modular, mas ainda em escala reduzida. Concorrentes como Tech Verde, Alea e Brasil ao Cubo também disputam esse mercado, cada uma com sua abordagem.

"A construção modular não é moda. É um caminho sem volta. Quem entender isso antes vai dominar o setor", diz Justus.

Uma nova fase (com networking e jazz)

A inauguração da fábrica reuniu cerca de 600 convidados entre investidores, autoridades e parceiros. Carrinhos de golfe conduziram os visitantes por um tour pelas etapas de produção — da moldagem das peças ao acabamento final.

O evento também apresentou ao público o Villa Steel, showroom onde a empresa exibe diferentes modelos de moradia, incluindo projetos populares usados na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes.

O espaço ainda contará com uma casa-laboratório para testes de materiais e inovações técnicas.

A noite foi encerrada com banda de jazz e DJ, em clima de celebração. Mas, nos bastidores, a SteelCorp mira um desafio mais complexo: mudar a lógica da construção no Brasil.

“Estamos formando do zero a nova geração de profissionais da construção. Sem mão de obra qualificada, o setor não avança”, afirmou Justus.