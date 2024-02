Ricardo Bellino leva líderes empresariais ao mosteiro Zen para aprender nova abordagem de liderança

Novos tempos exigem novos valores e uma mentalidade expandida. Com uma experiência acumulada ao longo de 35 anos empreendendo, Ricardo Bellino, fundador da Escola da Vida, se apoiou nos ensinamentos do zen budismo para criar e amadurecer uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento humano para empreender com sucesso.

Na década de 1990, Bellino se aproximou do Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu (ES), onde aprendeu a meditar e a encarar a vida sob outra perspectiva. Quase 30 anos depois, ele compartilha dessa abordagem em seu programa “Zenpreendedorismo: O jeito ZEN de Empreender na Vida e nos Negócios”.

Responsável pela vinda da agência Elite Models para o Brasil – que lançou Gisele Bundchen ao mundo – e pela promoção da campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, que estampou mais de 14 milhões de camisetas país afora nos anos 2000, além de tornar-se sócio do mega-empreendedor imobiliário Donald Trump após uma reunião que deveria durar apenas 3 minutos, Bellino preparou um programa especial para reunir lideranças empresariais em quatro dias de vivência monástica, de 10 a 13 de abril.

“Esse programa busca a quebra do padrão mental que usamos ao lidar com a vida e os negócios. Não é mais olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio, mas esvaziar completamente o copo, através da meditação e da disciplina monástica”, comenta Bellino.

Além das sessões de meditação conduzidas pelo Monge Daiju, abade do templo, os participantes ainda terão sessões individuais de mentoria com Ricardo Bellino. O papel do líder em fazer escolhas conscientes e muitas vezes difíceis, que envolvem o bem-estar das pessoas que lidera, será um dos temas abordados. Entre os convidados especiais do programa, que irão compartilhar com os participantes suas experiências e insights valiosos, está o empreendedor capixaba Flávio Figueiredo Assis, considerado pela revista EXAME como o “Elon Musk brasileiro”. Flávio está à frente do ambicioso projeto de implantar no Brasil a primeira montadora de carros elétricos nacional. O capital é 100% próprio, mas a expectativa é fazer o IPO (oferta pública inicial) em 2025. “Além de um projeto que favorece a mobilidade e a sustentabilidade, nosso objetivo é fazer com que o Brasil seja visto de forma valorizada, assim como sempre deveríamos ser vistos. Somos a oitava economia do mundo e ainda não tínhamos nenhuma montadora nacional. Vamos mudar o rumo da história”, explica o entusiasta Flávio Figueiredo. Uma das provocações propostas por Bellino será como o pensamento influencia o comportamento, causando profunda transformação em quem lidera e nos liderados. O líder de hoje não é apenas um chefe, mas sim um sábio, atento a todas as alterações, mudanças e transformações do mundo ao seu redor, servindo como pilar para o desenvolvimento da equipe. O programa mostra a importância de investir no capital humano e na saúde mental como prioridade e sustentação para o sucesso, mudando o perfil de um líder que valoriza o poder para um que seja colaborador e consiga, com isso, envolver sua equipe para obter os melhores resultados. Em seu depoimento, Murilo Gun, uma das maiores autoridades em criatividade e autoconhecimento do país, dá um “spoiler” do que foi sua experiência no programa criado por Bellino:

“O Bellino me fez um convite para participar deste curso. É engraçado, porque eu já acompanhava o Bellino há um tempo, e o que eu espero dele é que ele sempre me surpreenda. Aí eu vim para este curso sem expectativas precisas, mas contando sempre que ele vai me surpreender. Neste lugar louco, com as pessoas e a programação que está acontecendo aqui, é tudo muito mágico. Só o fato de estar aqui e de viver esta rotina do mosteiro, do monge, isso já seria uma grande aprendizagem... É engraçado porque eu falo muito de criatividade, e este assunto é muitas vezes visto como sendo o oposto da disciplina. Eu repeti essa crença para mim, que a criatividade é "uma vida louca, de artista, não tem disciplina, é tensão, caótica"... Amadurecendo, eu percebi que a disciplina e a criatividade não são conceitos antagônicos, pelo contrário, são conceitos que se ajudam muito. Quando você tem disciplina, ela não te prende, ela te liberta!”

O programa se destina a líderes e presidentes de organizações, empreendedores e a todos aqueles que buscam uma profunda transformação a partir de uma renovação de mentalidade que possa ser aplicável na prática, na expansão de suas vidas e na prosperidade de seus negócios. As vagas são limitadas e passam por uma pré-avaliação antes de serem aceitas. Clique no link e preencha o formulário de pré-inscrição. “A felicidade precede o sucesso” tornou-se um verdadeiro mantra de Bellino.