Ricardo Bellino e Learning Village criam clube com acesso por NFT

O empreendedor serial Ricardo Bellino e o espaço para desenvolvimento de negócios em tecnologia Learning Village, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, firmaram parceria para a criação do primeiro clube de negócios com foco no desenvolvimento humano e aceleração de pessoas, para um grupo exclusivo de 300 membros, com acesso restrito por meio de NFT cards.

Inspirado no nome do pequeno vilarejo instalado nas montanhas do Piemonte, na Itália, com apenas 94 habitantes, onde Bellino realiza seus programas de mentoria e mastermind, está nascendo a “Comune di Bellino — Uma vila de conhecimento”.

Segundo Ricardo Bellino, a Comune di Bellino é um clube exclusivo que une negócios e estilo de vida para criar uma experiência única e transformadora.

Partindo do princípio revolucionário de que negócios e prazer não só podem – como devem – se misturar, a Comune di Bellino oferece a seus membros treinamentos e recursos de ponta para desenvolvimento de negócios e carreiras em cenários complexos e desafiadores.

Acesso exclusivo ao Comune di Bellino

Cartões únicos e com tiragem limitada a 300 sócios fundadores, irão formar a primeira alcateia da Comune di Bellino.

Inspirados na força dos lobos, símbolo da bandeira da Comune di Bellino, os Wolf cards foram criados pelos artistas 3D Rodrigo Rodrigues e Flávio Montiel, em parceria com a NFTrend.

Cada lobo foi esculpido digitalmente em um material nobre.

A NFTrend é o primeiro marketplace de NFTs do Brasil, e já conta com um acervo de milhares de obras em NFT.

“Anunciamos com muito orgulho uma parceria inédita com Ricardo Bellino, um dos maiores empresários brasileiros, para criar o primeiro NFT Club de Business and Life da América Latina, um clube para quem busca a alta performance na vida pessoal e profissional. Vai ser uma honra ser um Lobo na Comune di Bellino”, diz Victor Armellini, CEO NFTrend.

Ecossistema de inovação e educação

Por meio da parceria com a Learning Village, empreendimento idealizado e financiado pela nima Educação, que reúne a HSM e a Singularity University Brazil, a partir da crença de que “o desenvolvimento de pessoas em tecnologias exponenciais e a sua aplicação nos mercados pode alavancar o Brasil”, a Comune di Bellino irá oferecer os seguintes programas especiais, que irão compor uma jornada de conhecimento e transformação: