Resultado da PetroRio traz à tona pequenas petroleiras em meio à crise da Petrobras

No Brasil, não é só a Petrobras que perfura e retira petróleo de poços em alto mar. Perenco Brasil, Enauta Energia e PetroRio são algumas das pequenas petroleiras que têm plataformas em alto-mar e ajudam a colocar o país entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo.

O Brasil produziu em média 2,9 milhões de barris de óleo por dia, o que coloca o país na 8ª posição de país produtor no mundo, segundo a U.S. Energy Administration.

Os dados mensais mais recentes da Agência Nacional de Petróleo, agência reguladora do setor, colocavam a carioca PetroRio, uma das principais do setor e que deve divulgar os resultados financeiros de 2020 nesta segunda-feira, 1, como a 5ª maior produtora do país. Na verdade, ela só é pequena se comparada com a Petrobras.

No último mês do ano passado, a petroleira extraiu 20,9 mil de barris de óleo equivalente (que soma óleo e gás), enquanto a gigante Petrobras produziu 3,2 milhões em média.

De acordo com o relatório mais recente do banco BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME, a PetroRio tem boas perspectivas pela frente, ao se levar em conta seu histórico de crescimento, suas aquisições, a diminuição de custos e o cenário de exploração e produção de petróleo do Brasil que deve se tornar mais aberto para as empresas.

A empresa atua principalmente adquirindo campos que já estão maduros e costumam não ter muito interesse de grandes petroleiras.

Esse segmento tende a crescer principalmente com a saída da Petrobras desta área. Com o objetivo de reduzir seu endividamento e focada na exploração de petróleo em águas profundas, a estatal vem se desfazendo de diversas frentes de negócios nos últimos dois anos, como pequenos campos de petróleo.

Apesar de o setor de refino estar sob pressão política devido à troca do presidente da Petrobras Roberto Castello Branco pelo governo federal e pelo descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com o aumento nos preços dos combustíveis, o setor de exploração e produção não é tão vulnerável a ingerências do governo.

Analistas ouvidos pela EXAME ainda veem como positivas as perspectivas para novos leilões e para petroleiras pequenas, como a PetroRio.

A empresa, que já se chamou HRT e passou pelas mãos do executivo Nelson Tanure, opera os campos de Frade, Polvo e Martelo na Bacia de Campos, área em alto-mar que é de onde escoa a principal parte do petróleo brasileiro.

Além disso, extrai gás também do campo de Manati, da Bahia. Em todos eles, detém o direito de produzir óleo com outras petroleiras, como a Chevron no campo de Frade e a Petrobras no de Manati. Nesta segunda-feira, a empresa divulga seus resultados financeiros de 2020.

Ainda de acordo com o relatório do BTG Pactual, a PetroRio deve apresentar uma receita de 1,9 bilhão de dólares, um EBITDA de 1,1 bilhão e um lucro líquido de 206 milhões. Os serão abertos apenas após o fechamento do mercado.