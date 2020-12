Restaurantes mais pedidos e dia preferido: Uber Eats divulga curiosidades

A plataforma de entregas Uber Eats celebra em dezembro seu aniversário de quatro anos no Brasil. Para marcar a data, o Uber Eats fez um levantamento de dados curiosos no país, como o caso do usuário recordista da plataforma, que fez um total de 2.157 pedidos desde 2016.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Research

Outra informação é que o Dia dos Namorados de 2020 foi o que registrou o maior número de pedidos nestes quatro anos de Uber Eats no Brasil.

Entre os pequenos e médios estabelecimentos com mais pedidos no Uber Eats nos últimos quatro anos, destacaram-se a doceria goianiense Mariana Perdomo e empreendimentos paulistanos que vendem sushis a partir de 0,90 e 1 real.

A sexta-feira continua sendo o dia da semana que concentra o maior número de pedidos pelo app, uma constante desde 2016. Outro dado marcante do ano é o lançamento da opção de deixar um valor extra para agradecer pelo serviço prestado pelos entregadores parceiros. Dos que deixaram uma graninha extra, o valor médio foi de 2,70 reais, somando 17 milhões de reais já pagos — grande parte em 2020.

Mesa Brasil

Para dividir a comemoração com mais pessoas, o Uber Eats se juntou ao Mesa Brasil e à Cufa neste fim de ano em uma campanha de doação. Marmitas do Caseirinho, marca de refeições acessíveis exclusiva do Uber Eats, podem ser doadas pelos usuários a pessoas que mais precisam. A ação ainda contribui para os restaurantes locais.

Para doar, basta adicionar o item “Doação de refeição Caseirinho + CUFA” ou “Doação de refeição Caseirinho + Mesa Brasil”, disponível no menu dos restaurantes Caseirinho, na hora de fazer o pedido. A marmita será retirada diretamente pelo Mesa Brasil ou pela CUFA no restaurante Caseirinho.

Os usuários podem fazer a doação por meio do Mesa Brasil nas seguintes cidades: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Itajaí, João Pessoa, Maceió, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. Já a doação em parceria com a Cufa é realizada nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba e Porto Alegre.