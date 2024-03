Renovação: escritório Castanon escolhe o BTG Pactual para nova fase na quarta maior cidade de MG

‘Manchester mineira’ ou ‘Princesa de Minas’ são alguns nomes para chamar a 4ª maior cidade do estado de Minas Gerais: Juiz de Fora é um polo industrial que vem crescendo ao longo dos anos, possui um PIB per capita de R$ 35.145,34 (de acordo com o IBGE) e abriga o mais novo escritório vinculado ao BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame).

Atuando há 16 anos no mercado financeiro e se destacando fora do eixo Rio-SP, a Castanon Investimentos foi o primeiro escritório de agentes autônomos em Juiz de Fora. Antes, estava vinculada à XP Investimentos e agora entra no BTG assessorando mais de R$ 400 milhões em ativos.

O escritório é referência em relacionamento com o cliente alta renda, demanda altamente solicitada no segmento private, que de acordo com Luciano Castanon, gestor e co-fundador, ‘a maioria dos bancos não consegue suprir’.

Lugar certo, hora certa

A renda per capita da população de Juiz de Fora é um dos fatores que colaboram para os escritórios direcionados aos investimentos pessoais do segmento alta renda tenham espaço para crescimento em ativos sob custódia e número de clientes.

O crescimento da produção industrial e comercial nos últimos anos foi um dos fatores que fez com que a Castanon se estabelecesse em Juiz de Fora.

“O mineiro é conhecido pelo seu jeito desconfiado em fazer negócio. Como no mundo dos investimentos o mais importante é a confiança, nosso diferencial é exatamente essa proximidade no relacionamento: onde nossos clientes ficam à vontade em passar as informações necessárias para o seu planejamento financeiro”, afirma Luciano.

Esse relacionamento com o cliente se tornou o grande carro-chefe do escritório. A proximidade entre os agentes da Castanon e seus clientes na criação de relacionamentos de longo prazo fazem a diferença: “Os clientes viram amigos, e muitas vezes conversamos mais sobre a vida do que sobre os investimentos que eles possuem em carteira. Têm clientes que passaram a frequentar nossa casa, e participar de confraternizações conosco”, afirma o co-fundador da Castanon.

A meta dos sócios-fundadores Luciano e Henrique Castanon é chegar a R$ 1 bilhão em ativos sob custódia até 2026, priorizando a fidelização e relacionamento a longo prazo e passando por todos os segmentos do mercado financeiro, visando suprir todas as necessidades do cliente em seu planejamento.

Este objetivo é alinhado com os valores do escritório desde sua criação, quando foi idealizado por dois primos que tinham algo em comum: “Eu tinha o sonho de ter minha empresa até os 28 anos e, exatamente aos 28, surgiu a oportunidade de me unir ao meu primo e amigo (Luciano) para iniciarmos a Castanon Investimentos em 2008. Nos inspiramos em pessoas que conseguem cuidar de todas as áreas da vida e meu sonho é viver até os 100 com muita saúde fisica, mental, espiritual e financeira”, diz Henrique, gestor e co-fundador.