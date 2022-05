Renova Invest segue expansão no sul do país e abre filial em Curitiba

Eleita a melhor capital brasileira para se viver, de acordo com a edição mais recente do Índice Desafios da Gestão Municipal, divulgado pela EXAME e elaborado pela consultoria Macroplan, a cidade de Curitiba se destaca no cenário nacional graças ao bom desempenho nas áreas de urbanismo, saneamento, educação e segurança.

Atenta a esse contexto favorável, a Renova Invest, escritório de assessores financeiros autônomos conectado ao banco BTG Pactual, abriu no início de 2022 a sua filial na cidade, com o objetivo de atender os clientes dos segmentos de private banking e alta renda.

É a segunda unidade na Região Sul do país, que ganhou uma filial em Blumenau (SC) no fim do ano passado e terá em breve uma sede em Porto Alegre. “Temos o desafio de alcançar R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 2022”, conta Eduardo Coelho, sócio local da Renova e responsável pela operação.”

Localizada no bairro Bigorrilho, área nobre da cidade, a Renova Curitiba conta com mais cinco assessores, devidamente qualificados e certificados, para oferecer um atendimento focado em investimentos e em planejamento patrimonial de longo prazo, entre outras soluções.

“Nossa equipe preza a qualidade de atendimento, por conhecer os produtos oferecidos e pela ética na relação com o cliente”, diz Eduardo Coelho. “Somos profissionais com décadas de experiência no mercado financeiro e sabemos o que é preciso para atender o exigente público paranaense.”

O foco da Renova Curitiba é atender os investidores da capital e das cidades do entorno, que compõem a região metropolitana, mas potenciais clientes de regiões estratégicas, como Londrina e Maringá, também podem ser atendidos.

“A filial do Paraná era um desejo de muito tempo, porque a região tem uma das economias mais importantes do país e, portanto, muito potencial”, diz Júlio César Magalhães, head de expansão da companhia. “Agora o investidor paranaense conta com o know-how da Renova, que respeita as particularidades desse mercado, personalizando o atendimento na hora de investir um ativo”.

Consolidação

Com a abertura dessa filial, os clientes em Curitiba passam a ter contato com a experiência 360 graus da Renova, que conduziu a empresa a uma rápida expansão e a se tornar referência entre os parceiros do BTG Pactual.

Renova é o primeiro e único escritório financeiro a conquistar o selo de qualidade ISO 9001 e ISO 27001; foi eleita em 2020 e 2021 “assessoria de excelência” pelo próprio BTG Pactual; e reconhecida como um dos melhores lugares para trabalhar, segundo a consultoria Great Place To Work.

De quebra, alcançou no primeiro trimestre de 2022 a marca de R$ 1,9 bilhão sob custódia.

O backoffice da Renova coloca ainda à disposição do cliente uma estrutura com mesa de operações, soluções de câmbio, planejamento patrimonial e sucessório, tudo ancorado pela estrutura do BTG.

Com a melhor casa de análise e o melhor private banking do país, segundo ranking Euromoney, o BTG Pactual sustenta o posto de maior banco de investimentos da América Latina, com mais de R$ 1 tilhão de reais sob custódia. Uma parceria e tanto.