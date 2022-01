Renova Invest chega a Blumenau e vai abrir mais 4 filiais em 2022

Mais do que a capital brasileira da cerveja, Blumenau é um importante polo gerador de negócios em Santa Catarina, com destaque para os setores de serviços e da indústria. Está entre as 100 cidades mais ricas do país e tem o 11º maior PIB da Região Sul, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esses números motivaram a Renova Invest, escritório de assessoria de investimentos parceiro do Banco BTG Pactual, a inaugurar no fim do ano passado a filial na cidade para suprir uma carência dos investidores locais. Se a Renova fechou 2021 com novas filiais também em Bauru (SP), na zona leste paulistana e em Curitiba, o alvo em 2022 é expandir-se para outras quatro capitais: Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Em termos de valores de clientes sob custódia, a meta é simplesmente dobrar: de 2 bilhões para 4 bilhões de reais. E para sustentar esse crescimento aliado à excelência no atendimento que simboliza a empresa, é esperada a chegada de 30 novos assessores.

Blumenau

A equipe inaugural da Renova Blumenau, por exemplo, conta com as assessoras Giovanna Koller, Sara Souza e Cintia Rickmann, que têm longa trajetória em instituições como Unicred, Bradesco, Santander e Safra. A elas devem se juntar em breve outros sete assessores financeiros. “Nosso objetivo é mudar o modo como os clientes da região investem e construir relacionamentos de longo prazo”, diz Giovanna Koller.

Localizado no edifício Stein Office na principal região comercial da cidade, o escritório da Renova vai em busca de 500 milhões de reais sob custódia ao longo do primeiro ano.

Para atingir esse objetivo com foco nos clientes de private banking e alta renda, as assessoras da Renova Blumenau apostam em dois pilares: o primeiro deles é o DNA multidisciplinar, com uma assessoria financeira abrangente e contínua, que vai além da gestão de investimentos.

O segundo pilar é a composição de um time executivo experiente e que conhece as necessidades e os desejos dos clientes locais, pois é formado por profissionais da própria região. “Blumenau é dominada por três grandes bancos e uma corretora ligada a um deles. A Renova chega com a missão de ofertar uma assessoria de investimentos independente, sem conflito de interesses por meio da plataforma do BTG Pactual, em que o cliente pode aplicar em mais de 30 bancos e 900 fundos, além de contar com a melhor equipe de análise de ações do mercado”, explica Bruno Ismar, CEO da Renova.

Solidez e pioneirismo

A Renova é o primeiro e único escritório financeiro a ostentar o selo de qualidade ISO 9001 e ISO 27001, sendo eleito em 2020 e 2021 “assessoria de excelência” pelo próprio BTG Pactual, e apontado como uma das melhores empresas para trabalhar, de acordo com a consultoria Great Place To Work.

Logo em uma primeira conversa com os assessores, os clientes já têm uma ideia do que é essa experiência Renova de atendimento, quando os bankers procuram identificar as necessidades do investidor: se ele está na fase de constituir patrimônio, se quer aumentá-lo ou se já chegou na etapa de desfrutar do que conquistou ao longo da vida. A partir daí, o assessor oferece alternativas customizadas de investimento.

O back office da Renova põe também à disposição do cliente uma estrutura com mesa de operações, soluções de câmbio e até opções de investimento no exterior. E cada assessor de investimentos, devidamente certificado, atende no máximo 100 clientes. “Com esse limite, entendemos que os assessores conseguem dar um atendimento próximo, que é o que fará a diferença no longo prazo”, diz o CEO Bruno Ismar.

Tudo lastreado pela solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, com presença global, 800 bilhões de reais sob custódia, lucro médio de 5 bilhões ao ano, a maior oferta de renda fixa e a maior plataforma de fundos do mercado, sem contar que possui a melhor casa de análise e o melhor private banking do país, segundo ranking Euromoney.

“Sabemos que os clientes dos bancos querem ter, além dos investimentos, conta-corrente, cartão de crédito e demais serviços. Por isso, optamos por nos afiliar ao BTG, pois aqui, com uma única conta, o cliente terá acesso às soluções do banco, investimentos sem tarifas e um cartão de crédito que gera cash back e oferece um pacote de muitos benefícios”, finaliza o CEO da Renova.