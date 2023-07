Renner e Ashua usam plataformas digitais para falar de sustentabilidade na moda

A moda traduz as mudanças de comportamento da sociedade. É com esse olhar que, durante esta semana, o tema sustentabilidade vai ganhar ainda mais destaque nas plataformas digitais e nas lojas físicas da Renner e da Ashua, marcas da Lojas Renner S.A., com o objetivo de dar cada vez mais visibilidade ao comprometimento da empresa com essa agenda.

Há oito anos presente no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), um dos mais importantes índices de sustentabilidade corporativa do mundo, a Lojas Renner S.A. quer aproximar o grande público do assunto, levando conhecimento de forma acessível e leve, e mostrar a partir de iniciativas concretas das duas marcas que tendência de moda e sustentabilidade podem caminhar juntas.

“Com esta nova campanha, queremos engajar nossos clientes em um movimento de moda responsável, com cumplicidade, convidando-os a se tornarem parte dessa mudança”, diz a diretora de marketing da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

Ao longo da campanha, que acontece de 10 a 17 de julho, quem acessar os canais de comunicação de Renner e Ashua poderá conferir uma série de conteúdos com a participação de influenciadores.

Farão parte dessa conversa nomes conhecidos como Marieli Mallmann (@marielimallmann), Pâmela Barja (@pambarja), Jade Magalhães (@ajademagalhaes), Lucas Bernardini (@lucasbernardini), Nanna Fernandes (@nannoca), Dante Olivier (@olivierdante), Gabi Berri (@gabiberri), Camila Cura (@camilacura) e Giovanna Nader (@giovannanader).

Lojas circulares, looks mais sustentáveis e outras tendências

Na Renner, todas as redes sociais serão exclusivamente dedicadas ao diálogo sobre sustentabilidade, abordando uma variedade de tópicos dentro desse universo, divididos em editorias de conteúdo.

Na seção Radar de Circularidade, por exemplo, o público conhecerá detalhes de projetos que impulsionam a economia circular, como as lojas circulares. O modelo, lançado há dois anos pela Renner de forma pioneira no varejo nacional, prioriza a ecoeficiência, com menor impacto ambiental de ponta a ponta, desde a construção até a operação.

Para isso, são implementadas estratégias que envolvem questões como escolha de material, preservação e reutilização de recursos, redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, diminuição do consumo de água e energia, além da gestão de resíduos. Atualmente, 100% das novas lojas da Renner já seguem esse conceito.

No Radar de Tendências, as plataformas online de Renner e Ashua vão trazer diversas peças com atributos de sustentabilidade, inspirando o público a criar looks com menor impacto negativo para o planeta. Hoje, mais de 80% dos produtos de vestuário das duas marcas são desenvolvidos com esse preceito.

A conversa sobre autocuidado e bem-estar também faz parte da mobilização. Na seção Rotina Mais Sustentável, a Renner apresentará alguns produtos de suas linhas de beleza com características responsáveis, para mostrar como pode ser simples incluir na rotina opções mais amigáveis ao meio ambiente.

Os seguidores ainda contarão com dicas para identificar itens menos impactantes nas lojas, aumentar a vida útil dos produtos e fazer o descarte correto daquilo que não usam mais – tudo com linguagem descomplicada e pensando no cotidiano do consumidor.

“Buscamos ser um agente de transformação e sabemos da importância de reforçar cada vez mais a moda responsável na vida de todos, por isso criamos campanhas e iniciativas para disseminar informação de maneira simples e engajadora”, salienta Maria Cristina.

Na vanguarda da sustentabilidade

A campanha para promover o engajamento das pessoas faz parte de uma jornada de sustentabilidade abrangente que a Lojas Renner S.A. vem trilhando dentro de seu ecossistema de moda e lifestyle desde 2013 – quando criou uma área específica para tratar do tema na companhia –, com avanços consistentes e contínuos nas estratégias de moda responsável. “A sustentabilidade é parte de nossos valores corporativos e direciona tudo o que fazemos nas marcas do nosso ecossistema”, ressalta a diretora de marketing.

Renner e Ashua têm hoje 81,5% de roupas mais sustentáveis no portfólio, feitas com matérias-primas ou processos de menor impacto ambiental. Para 2030, a meta da companhia, com a qual se comprometeu publicamente, é que 100% das peças de vestuário sejam de baixo impacto ambiental.

Para isso, algumas das medidas são o uso de matérias-primas certificadas e fio reciclado, por exemplo, bem como a adoção de técnicas de upcycling, que reaproveita sobras de tecido e peças em desuso, reinserindo esse material no ciclo de vida dos produtos.

As duas marcas também têm 100% de seus fornecedores com certificação socioambiental e oferecem programas de qualificação para fomentar a evolução de seus parceiros em ESG, gerando desdobramentos positivos para todo o setor têxtil. Cerca de 70% da produção é feita no Brasil, contando com uma cadeia de fornecimento de mais de 1,2 mil empresas no país e gerando mais de 100 mil empregos.

Essas e outras iniciativas consolidaram a Lojas Renner S.A. como uma das mais importantes referências do varejo global na área da sustentabilidade e líder no processo de transformação da moda brasileira. Um dos grandes reconhecimentos dessa relevância é a companhia ser destaque no Dow Jones Sustainability Index, mais respeitável índice de sustentabilidade do mundo.

Alguns compromissos da Lojas Renner S.A. para 2030

Reduzir em 75% as emissões de CO2 por peça produzida com o objetivo de acelerar a transição para a economia de baixo carbono

Garantir que 100% das principais matérias-primas sejam mais sustentáveis

Incorporar princípios de circularidade no desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio

Diminuir o consumo de água da operação própria e de fornecedores estratégicos

Zerar o descarte de produtos químicos com substâncias restritas na produção de têxteis e calçados

Eliminar das lojas físicas e do e-commerce as embalagens plásticas de uso único que não podem ser reutilizadas ou recicladas

Reduzir a geração de resíduos da operação e dos fornecedores estratégicos

Para ver todas as metas de sustentabilidade da companhia até 2030, clique aqui.