'Rei dos Ovos' pode entrar no top 10 dos mais ricos do Brasil após aporte bilionário

Ricardo Faria, conhecido como o "Rei dos Ovos", pode estrear na seleta lista dos dez brasileiros mais ricos do país após o valuation da Global Eggs triplicar com um aporte bilionário de Wall Street, anunciado na segunda-feira, 2.

A fortuna do bilionário estava avaliada em R$ 17 bilhões, segundo dados da Forbes divulgados em 2024. Com a nova rodada de investimentos realizada pela Warburg Pincus, a empresa viu sua avaliação atingir o patamar de R$ 41,52 bilhões (US$ 8 bilhões).

Cálculos feitos pela EXAME mostram que a fortuna do Rei dos Ovos com o acordo pode ter alcançado mais de R$ 31 bilhões. Atualmente, a décima posição do ranking é ocupada por Jorge Neval Moll Filho, fundador da Rede D'Or, com patrimônio estimado em R$ 30,4 bilhões.

Participação pode valer R$ 33,22 bilhões

Considerando a avaliação da empresa após o aporte, de R$ 41,52 bilhões, uma fatia de 80% corresponderia a cerca de R$ 33,22 bilhões. Mesmo em um cenário mais conservador, com 75% de participação, o valor ficaria próximo de R$ 31,14 bilhões, o que já supera os valores de Moll Filho.

A participação do fundador não foi confirmada, mas cálculos indicam que o empresário deve manter uma fatia da empresa com algo 75% e 80% do capital, segundo estimativas de mercado baseadas na estrutura societária típica de empresas fechadas controladas por fundadores.

A cifra coloca Faria em um novo patamar entre os empresários do agronegócio brasileiro, impulsionado principalmente pela consolidação internacional da Global Eggs, que se tornou a maior produtora multinacional de ovos de mesa do mundo.

Além da Global Eggs, o empresário mantém outros ativos ligados ao agronegócio, como operações de terras, produção de grãos e fertilizantes, que não estão incluídos nessa estimativa.

Quem é Ricardo Faria, fundador da Global Eggs

Ricardo Faria trocou a medicina pela agronomia após uma viagem aos Estados Unidos na adolescência. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, construiu no campo a trajetória que o levou ao apelido de “Rei do Ovo”.

Fundada em 2006, a Granja Faria se tornou a maior produtora de ovos comerciais, férteis e pintos do Brasil. A empresa reúne 2.500 funcionários, 34 unidades produtivas e fornece cerca de 14 milhões de ovos por dia.

Antes do agronegócio, Faria empreendeu na área industrial. Em 1997, criou a Lavebras com cerca de R$ 83 mil (equivalente a US$ 16 mil na cotação atual) e vendeu o negócio em 2017. A partir daí, acelerou a expansão no campo. A receita agro saltou de R$ 183 milhões em 2017 para mais de R$ 2 bilhões em 2022, com crescimento apoiado em aquisições como Asa, Lana e Granja Alexaves.

A internacionalização ganhou escala com a criação da Global Eggs, holding que consolidou ativos no Brasil, Europa e Estados Unidos. Em 2024, o grupo registrou crescimento de 50% e exportou 100 milhões de ovos férteis para 18 países.