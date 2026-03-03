'Rei dos ovos' negocia R$ 5,1 bilhões com Wall Street e mira expansão global

Um negócio de até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões na cotação atual) acaba de turbinar a maior produtora multinacional de ovos do mundo. A Warburg Pincus fechou acordo para investir na Global Eggs, em uma transação que avalia a companhia em US$ 8 bilhões (por volta de R$ 41,52 bilhões).

À frente da empresa está Ricardo Faria, conhecido no setor como o “rei dos ovos”. Fundada por ele em 2018, a Global Eggs se consolidou como a maior produtora e distribuidora multinacional de ovos para consumo.

Os recursos virão do Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund (WPCS FF).

A Global Eggs opera mais de 50 fazendas nos Estados Unidos, América do Sul e Europa, com mais de 45 milhões de aves. A projeção é ultrapassar 15 bilhões de ovos produzidos neste ano.

A empresa atua nos segmentos convencional, cage-free, free-range e produtos especiais. O modelo é verticalizado, com atuação em criação de frangas, formulação de ração, embalagem e logística.

Ricardo Faria afirmou em comunicado conjunto que o investimento permitirá acelerar a expansão em mercados atuais e novos. Segundo a Warburg Pincus, um dos objetivos é apoiar a entrada em novas geografias, ganhos de eficiência operacional e fortalecimento de marcas.

A Allison Ross, principal da Warburg Pincus, passará a integrar o conselho de administração da Global Eggs como parte da transação.

Fundo com US$ 4 bilhões

O Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund foi encerrado em setembro de 2024 com mais de US$ 4 bilhões em compromissos. O mandato permite apoiar fundadores e acionistas com soluções de otimização de balanço, liquidez, fusões e aquisições e expansão.

A Warburg Pincus administra mais de US$ 100 bilhões em ativos e mantém mais de 215 empresas em portfólio ativo. Desde 1966, investiu em mais de 1.100 companhias em estratégias de private equity, imobiliário e soluções de capital.

O Morgan Stanley atuou como agente exclusivo de colocação para a Global Eggs. O Davis Polk & Wardwell LLP assessorou juridicamente a empresa. A Houlihan Lokey foi consultora financeira da Warburg Pincus, com assessoria jurídica do Latham & Watkins LLP.