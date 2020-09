“Rei da água” chega a fortuna de R$ 260 bilhões após IPO na China

A bolsa de Hong Kong vive um período de grandes questionamentos sobre seu futuro com novas leis de segurança que limitam liberdades individuais dos cidadãos. Uma enorme leva de empresas multinacionais está repensando a ilha como sede de seus negócios na Ásia, e analistas previam o risco de uma debandada de investidores.

Uma saída para a bolsa local está, veja só, nas empresas chinesas tradicionais. O mercado chinês é tão gigantesco que seu novo multibilionário fabrica um produto pra lá de comum. Na semana passada a Nongfu, maior produtora de água engarrafada da China, levantou 1 bilhão de dólares em sua abertura de capital em Hong Kong. Nesta terça-feira, as açoes da companhia dispararam 54%.

Resultado: Zhong Shanshan, dono de 84% da empresa, chegou a 51 bilhões de dólares, fazendo dele o terceiro homem mais rico da China e 22º do mundo, acima do mexicano Carlos Slim. Zhong chegou a passar por alguns minutos a fortuna de Pony Ma, fundador do conglomerado de tecnologia Tencent, segundo a agência Bloomberg. Zhong também tem, segundo o Financial Times, 9,4 bilhões de dólares em ações da Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, fabricante, entre outros produtos, de testes contra a covid-19.

O empresário mais rico da China segue sendo Jack Ma, fundador do conglomerado de varejo e tecnologia Alibaba, com 57,8 bilhões de dólares de fortuna. O Alibaba deve protagonizar em breve outro IPO de destaque em Hong Kong, este sim mais conectado ao século 21. A Ant Financial, financeira do grupo, deve levantar 30 bilhões de dólares no que pode ser a maior abertura de capital da história.

Zhong é um típico bilionário chinês. Começou os negócios de forma muito simples, plantando cogumelos, e acumulou incrível fortuna com o crescimento da economia do país. Trabalhou como repórter e depois começou a crescer vendendo pílulas feitas com tartarugas para tratamento para disfunção erétil. Mas foi este ano que sua fortuna disparou — cerca de 670%, segundo o Financial Times. As ações da Wantai Biological cresceram 2.000% desde abril.

A Nongfu é dona de 20% do mercado chinês de água mineral, que deve crescer mais de 10% ao ano nos próximos cinco anos. O país seguirá ampliando o consumo de produtos de consumo mais “sofisticados” e, acredite, água mineral é um sinal de evolução nos hábitos de consumo. Além disso, investidores viram uma ótima oportunidade em embarcar numa empresa local que deve ficar longe das disputas entre a China e Donald Trump no tabuleiro global. Após o sucesso do “rei da água”, novos “reis” e “rainhas” chineses devem ir à bolsa.