Rede de fast-food Subway é vendida para empresa de investimentos Roark Capital

A Subway anunciou nesta quinta-feira, 24, que fechou um acordo para ser vendida à empresa de investimentos Roark Capital. Em nota, o CEO da rede de sanduíches, John Chidsey, disse que a transição reflete o potencial de crescimento no longo prazo da Subway e o valor "da nossa marca e de nossos franqueados em todo o mundo".

Os termos da negociação não foram divulgados. No início desta semana, o The Wall Street Journal informou que a Roark estava oferecendo cerca de US$ 9,6 bilhões pela Subway.

"A Subway tem um futuro brilhante com a Roark e estamos comprometidos em continuar a focar uma abordagem ganha-ganha-ganha para nossos franqueados, nossos clientes e nossos funcionários", disse.

Quem é a nova dona da Subway

A Roark, com sede em Atlanta, é uma empresa de private equity com US$ 37 bilhões em ativos sob gestão. O principal foco da empresa é, mesmo, negócios de serviço ao consumidor, como franquias — que é o caso da Subway. Hoje, a rede de fast-food de sanduíche tem quase 37 mil restaurantes espalhados pelo mundo.

A transação ocorre após a Subway anunciar seu décimo trimestre consecutivo de vendas positivas nas lojas. "A empresa continuará a executar sua estratégia com foco no crescimento das vendas, na inovação do menu, na modernização dos restaurantes, na melhoria geral da experiência dos hóspedes e na expansão internacional", disse na nota.

Especulações de venda já existiam

As especulações sobre o potencial processo de venda começaram a pipocar em Wall Street nos últimos meses. O valor da empresa, que é de capital fechado, é estimado em US$ 10 bilhões. Fundada em 1965 nos Estados Unidos, a Subway opera tanto com restaurantes próprios quanto com o modelo de franquias.

Qual é o tamanho da Subway no Brasil

No país desde 1994, a rede ocupa a sexta colocação entre as maiores franquias, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) levando em consideração o ano de 2022.

A empresa conta com 1.861 unidades distribuídas por aqui, queda de 0,10% em relação a 2021. Desde o começo de 2022, a operação brasileira da companhia tem como franqueador máster o SouthRock, fundo também responsável localmente por Starbucks, TGI Fridays e Brazil Airport Restaurants,.