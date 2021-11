Receita do Airbnb cresce com reabertura de países a viajantes vacinados

A receita trimestral da Airbnb superou as expectativas de Wall Street, conforme dados divulgados a quinta-feira, com a plataforma avaliando que a recuperação nas viagens globais em meio ao aumento das taxas de vacinação nos últimos três meses do ano impulsionará o crescimento em 2022.

"Estamos vendo uma recuperação nas viagens de longa distância e transfronteiriças este ano, enquanto as viagens domésticas e de curta distância continuam a ser mais populares do que os níveis de 2019", disse em um comunicado.

A retomada foi dominada pela América do Norte e Europa - regiões com diárias médias mais altas.

No terceiro trimestre, as reservas brutas aumentaram 48,8%, para 11,9 bilhões de dólares, mas ainda abaixo das expectativas do mercado de 12,23 bilhões.

A receita cresceu 66,7%, para 2,24 bilhões de dólares e superou as estimativas de 2,05 bilhões de dólares. O lucro líquido aumentou quase quatro vezes, para 833,9 milhões de dólares, em relação ao ano anterior.

A Airbnb estimou receita para o quarto trimestre entre 1,39 bilhão e 1,48 bilhão de dólares. Os analistas estimam em média 1,44 bilhão de dólares, de acordo com dados do Refinitiv.

O futuro do varejo é 100% digital? Entenda assinando a EXAME por menos de R$ 11/mês.