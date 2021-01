Rappi lança banco digital com cartão de crédito e empréstimo para negócios parceiros

Dentro da estratégia de se tornar um SuperApp — aplicativo que reúne múltiplas funções —, o Rappi lança neste mês o RappiBank, com três serviços financeiros que serão incorporados à plataforma. Dois deles são voltados aos negócios parceiros, com a concessão de crédito e a antecipação de recebíveis. Para o público em geral, a empresa lançará o cartão de crédito RappiCard.

— A gente está começando com esses três produtos, mas o objetivo é nos tornarmos um banco full service, para pessoas físicas e jurídicas, com foco no ecossistema Rappi — afirmou João Paulo Félix, presidente do RappiBank no Brasil.

O programa de crédito, batizado como RappiCapital, tem como diferencial a não exigência de garantias. Todos os estabelecimentos parceiros, sejam restaurantes, farmácias, lojas e mercados, poderão acessar os empréstimos em valores entre R$ 10 mil e R$ 500 mil, com taxa de juros a partir de 1,7% ao mês e prazo de 24 meses.

O produto foi lançado para alguns parceiros selecionados em dezembro, e será ampliado a partir deste mês. Félix explica que o valor do empréstimo e as taxas de juros serão avaliados caso a caso:

— A gente tem muita informação desses parceiros que outras instituições financeiras não têm. Por isso, conseguimos fazer uma análise e uma precificação mais agressiva.

Em fevereiro chega o programa de antecipação de recebíveis, para que parceiros possam adiantar os pagamentos, que são quinzenais, com um pequeno desconto. E em março será lançado o RappiCard.

A ideia é que o cartão de crédito atraia usuários para a plataforma, devolvendo parte dos pagamentos feitos no aplicativo. O Visa Infinite, que tem cobrança de anuidade, oferecerá cashback de 5% dos gastos dentro do Rappi, e de 2% em outras compras. O Visa Gold, sem anuidade, terá 3% de cashback nos gastos na plataforma, e de 1% fora.

Interessados já podem entrar na fila de espera. Segundo Félix, o cadastro foi aberto anteontem e, em menos de 24 horas, atraiu mais de 25 mil pessoas. Além do Brasil, o Rappi opera seu braço de serviços financeiros em outros três países: Colômbia, México e Peru.

O lançamento do RappiBank é parte da estratégia da empresa de fortalecer sua presença no país. Em novembro de 2020, o Rappi abriu um processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra o iFood, acusando o rival de práticas anticompetitivas por fechar contratos de exclusividade com restaurantes, o que inibiria o crescimento da concorrência.