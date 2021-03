Rappi e iPlace querem entregar produtos da Apple em até 45 minutos

O aplicativo Rappi anuncia uma parceria inédita com a revendedora de produtos Apple iPlace. A partir desta segunda-feira, 15, as duas empresas pretendem entregar os itens em até 45 minutos após a compra.

O Rappi tem hoje 84 lojas iPlace conectadas ao app em todo o Brasil. "Queremos que os usuários brasileiros consigam adquirir os produtos com condições especiais e entrega expressas", afirma Ana Szasz, diretora de e-commerce do Rappi Brasil. Segundo a executiva, também serão oferecidas promoções exclusivas dentro do app.

A parceria gera facilidade e conforto aos consumidores, principalmente neste momento em que a circulação de pessoas e a abertura das lojas estão restritas em grande parte das cidades brasileiras. "Com as medidas de isolamento mais restritivas e o fechamento do comércio em diversas cidades do país, vimos a necessidade de oferecer maior segurança e comodidade aos nossos clientes", diz Matheus Mundstock, diretor da iPlace, que atualmente possui 144 lojas no país.

As vendas ocorrem a partir da disponibilidade e ofertas diretamente das lojas nestas 84 cidades cobertas pelo Rappi. As ofertas são exclusivas e por tempo limitado. Além disso, como benefício extra, o cliente também fica livre de qualquer taxa adicional.