Ranking Negócios em Expansão 2025 ganha categoria exclusiva aos clientes Senior Sistemas

O ranking EXAME Negócios em Expansão, maior anuário do empreendedorismo do Brasil e que reconhece as empresas que mais crescem no país, ganhará uma categoria especial na edição de 2025.

A Senior Sistemas, uma das líderes em softwares de gestão de empresas na América Latina, vai patrocinar uma categoria exclusiva para os clientes inscritos no ranking.

Com mais de 13 mil clientes em múltiplos segmentos de mercado, como Indústria, Agronegócio, Construção e Logística, a multinacional é uma das três maiores empresas de software de gestão da América Latina, e vai premiar, junto à EXAME e ao BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), as empresas que mais se destacaram por sua performance, inovação e uso estratégico de tecnologias para escalar resultados no último ano.

Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior, afirma que a iniciativa reforça os propósitos de apoiar o crescimento sustentável de médias e grandes empresas por meio de soluções de gestão inovadoras e estratégicas.

“Estamos muito felizes de apoiar nossos clientes em sua jornada de crescimento e, com esta parceria, conseguimos não só reconhecer o sucesso das empresas, mas também demonstrar como nossas soluções contribuem para a evolução de suas operações e impactam positivamente o mercado. Entregamos mais do que tecnologia, somos parceiros dos nossos clientes, e temos orgulho de reafirmar com este prêmio o nosso propósito de potencializar pessoas e impulsionar negócios”, destaca.

Como participar

Os clientes da Senior inscritos no ranking EXAME Negócios em Expansão terão seus demonstrativos financeiros avaliados por um time de uma das principais empresas de auditoria contábil do mundo.

Além disso, as empresas participantes terão a oportunidade de expor seus resultados de crescimento no anuário da EXAME, uma das mais influentes publicações de negócios do país, destacando-se no cenário nacional.

Poderão participar da categoria especial os clientes Senior com receita operacional líquida (ROL) entre R$ 30 milhões e R$ 600 milhões em 2024.

Para fazer parte da categoria exclusiva Senior, os clientes deverão fazer a inscrição através do formulário convencional do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 e atenderem aos mesmos critérios técnicos para a seleção do ranking das demais categorias.

Dessa maneira, o cliente Senior inscrito no ranking também poderá figurar nas categorias convencionais do ranking, que são:

De R$ 2 milhões a R$ 5 milhões

De R$ 5 milhões a R$ 30 milhões

De R$ 30 milhões a R$ 150 milhões

De R$ 150 milhões a R$ 300 milhões

De R$ 300 milhões a R$ 600 milhões

Novatas (empresas com CNPJ aberto a partir de 01/01/2023)

Leia a metodologia completa do ranking

A categoria exclusiva aos clientes Senior vai reconhecer cinco empresas.

A empresa cliente Senior com o maior crescimento entre todas as inscritas ganhará o destaque principal.

Além disso, serão premiadas as empresas com maior expansão de ROL em quatro segmentos produtivos: agronegócio, construção civil/infraestrutura, indústria, transporte e logística.

Os vencedores da categoria especial Senior serão revelados ao público no mesmo evento de lançamento de todo o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, previsto para o mês de julho deste ano.

Conheça o Negócios em Expansão

O ranking Negócios em Expansão é realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual, e é uma das premiações mais importantes para as empresas de pequeno e médio porte do Brasil.

Em sua 4ª edição, o ranking busca reconhecer as conquistas dos empreendedores e as empresas que mais cresceram no ano de 2024, com base no crescimento da receita operacional líquida.

Para participar, as empresas devem preencher um formulário de inscrição no site oficial da Exame e enviar os balanços patrimoniais e as Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 e 2024.

De acordo com a publicação, o ranking gera oportunidades para todas as empresas participantes, incluindo visibilidade nacional com a Exame, atração de investidores e novos talentos, mais abertura com fornecedores, potencial de mercado para captação de clientes, além de certificação de participação digital e possibilidade de networking com empreendedores de todo o país.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail negociosemexpansao@exame.com.

Serviço

O quê? Ranking EXAME Negócios em Expansão

Quando? Inscrições até 5 de maio de 2025

Onde? Online

Quanto? Gratuito

Como se inscrever?

Observação? A cerimônia de premiação será presencial no mês de julho, em São Paulo