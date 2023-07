Ranking Negócios em Expansão 2023: veja a lista das empresas selecionadas

A EXAME revelou nesta quinta, 27, os negócios que mais cresceram no país em 2022, em evento realizado em São Paulo. As empresas estão na segunda edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão, uma iniciativa da EXAME, do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e suporte técnico da PwC Brasil. Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano de 2021, o número de selecionadas representa aumento de 63%.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado mesmo em um ano que difícil, por vezes sem direção definida de cenário, e levaram as suas companhias a outro patamar.

Como as empresas foram selecionadas

O levantamento é dividido em cinco categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição, realizada pela PwC Brasil.

A etapa seguinte foi a checagem dos perfis das companhias. Ao longo dos últimos meses, os times do BTG, EXAME e PwC fizeram análises à procura de elementos potencialmente sensíveis sob o ponto de vista de compliance. As empresas validadas após esses processos entraram para o ranking.

Quais são as empresas nas primeiras posições em cada categoria

Abaixo, as três empresas de cada categoria que apresentaram os maiores índices de expansão. Ao fim, veja a lista completa de cada categoria.

2 a R$ 5 milhões de reais

Escola Start – Fundada em 2015, no Rio de Janeiro, a escola de qualificação profissional registrou 4.520% de alta. A expansão foi impulsionada pela entrada no modelo B2Gov, oferecendo os cursos para governos. Em 2022, faturou R$ 3,8 milhões

For Your Fleet – atuando no mercado de locação de automóveis, a startup investe em serviços personalizados e digitalizados. Tem na locação de frota para executivos de pequenas e médias empresas o principal mercado. Avançou 722% em 2022, com receita na casa dos R$ 2,5 milhões

Biti9 – A startup de tecnologia cria robôs para automatizar processos em grandes empresas. A ideia básica é transferir as tarefas chatas e repetitivas para as máquinas. A receita ficou em R$ 4,2 milhões, 421,8% de expansão

5 a 30 milhões

You Saúde - A healthcare mineira nasceu na pandemia com a proposta de atender empresas e profissionais liberais. Em 2022, faturou 14,9 milhões de reais, 1.175% de alta

Own Time Home Club – Com um modelo de venda de casas e apartamentos de luxo de forma compartilhada, a empresa criada em Gramado, no Rio Grande do Sul, faturou R$ 11 milhões. O valor equivale a 905% de expansão em relação aos números de 2021

Mendes Lôbo Construção – Aberta em 2014, em Goiânia, Goiás, a Mendes Lôbo tem na construção pesada a principal base do negócio. Com 815% de crescimento, encerrou o ano com R$ 29,9 milhões

30 a 150 milhões

Kinsol Energias Renováveis – Mineira de Uberaba, a rede de franquias de energia solar registrou crescimento de 1.200% e obteve faturamento de R$ 38,7 milhões

Grupo IETAAM – De Belém, no Pará, o grupo IETAAM tem um amplo portfólio de cursos técnicos e profissionalizantes. Em 2022, a expansão do negócio foi de 949%, com faturamento de 35,7 milhões de reais

77Sol – Marketplace para a venda de equipamentos para a construção de usinas solares, a paulistana 77 Sol, criada em 2019, encerrou o ano com R$ 78,1 milhões. O valor representa um crescimento de 684%

150 a 300 milhões

TD Construtora – De Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a TD trabalha com obras pesadas e tem no setor de petróleo e gás um dos principais pilares de atuação. Faturou 221 milhões de reais no ano passado, valor 292% superior ao obtido em 2021

QI Tech – A empresa desenvolve infraestrutura tecnológica para o mercado financeiro, entre aplicativos e modelos de integrações para fomentar a adoção do open finance. Em 2022, a QI Tech faturou R$ 184 milhões, 135% acima de 2021

Premium Essential Kitchen - Com atuação no mercado de refeições corporativas, a Premium avançou 123%, para 295 milhões de reais. A empresa se beneficiou do retorno das empresas aos escritórios

Novatas

Alumbra – a construtora e incorporadora de Itajaí, Santa Catarina, terminou o ano com 842.560% de crescimento e receita de 6,9 milhões de reais

Food to save – Criada em São Paulo, a empresa é um marketplace que se propõe a combater o desperdício de alimentos, conectando os estabelecimentos a clientes à procura de descontos. O negócio cresceu 2.276%, com receita de 3 milhões de reais

Axxen – 1.860% foi o que avançou em receita a auditoria para a recuperação de créditos tributários, revisão fiscal e compliance. A empresa de Três Rios, no Rio de Janeiro, fechou o ano com 2,1 milhões de reais

