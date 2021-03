RaiaDrogasil tem lucro de R$ 198,5 mi no 4º trim., alta de 38,5%

A RD registrou lucro líquido de 198,5 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, alta de 38,5% em relação ao mesmo período de 2019, mostraram dados da rede de varejo farmacêutico no final da terça-feira.

Em termos ajustados, a companhia apurou lucro líquido de 213,7 milhões de reais, alta de 27% ano a ano.

A receita bruta da dona das redes Raia e Drogasil avançou 16,7%, para 5,9 bilhões de reais no período, com crescimento de 10,2% nas vendas mesmas lojas e de 6% nas lojas maduras.

As despesas com vendas de outubro a dezembro de 2020 totalizaram 1 bilhão de reais, equivalente a 17,5% da receita bruta, uma diluição de 0,8 ponto percentual frente ao mesmo período do ano anterior.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado aumentou para 430,8 milhões de reais, de 350,4 milhões de reais um ano antes, com a margem passando de 7% para 7,3%.

No último trimestre de 2020, a companhia teve um fluxo de caixa livre positivo de 425,1 milhões de reais, com uma geração de caixa total de 358 milhões de reais.

O ciclo de caixa no período foi 4,7 dias menor quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Os estoques diminuíram em 5,8 dias, enquanto recebíveis aumentaram 1,6 dia.

A dívida líquida ajustada ficou em 819,5 milhões reais, versus 923,4 milhões de reais no final de 2019. A dívida líquida ajustada sobre o Ebitda foi de 0,6 vez, de 0,7 vez um ano antes.

A RD afirmou que encerrou 2020 com 2.299 unidades do varejo em operação, além de quatro lojas da 4Bio — foram 240 aberturas e 11 encerramentos no ano passado. A rede reiterou guidance de 240 aberturas brutas por ano para 2021 e 2022.