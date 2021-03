Raia Drogasil divulga resultados em ano agitado para as farmácias

A Raia Drogasil divulga nesta terça-feira os resultados do quarto trimestre e números consolidados de 2020, um ano agitado para as farmácias, com IPOs, alta nas vendas e baques gerados pelo fechamento de shoppings.

A rede de farmácias teve um boom de vendas logo no início do ano devido à corrida às farmácias gerada pela aproximação da pandemia da covid-19, com alta de 44,8% no lucro no trimestre. No entanto, a varejista levou um tombo no trimestre seguinte, com queda de 60% no lucro, afetada pelo fechamento de lojas em shoppings, devido às medidas de isolamento social.

Com o avanço do e-commerce e o afrouxamento das medidas de isolamento, o resultado voltou a melhorar no terceiro trimestre, com alta de 19,5% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados do quarto trimestre de 2020 vão mostrar qual tendência prevaleceu na companhia.

O mercado de farmácias tem se tornado cada vez mais competitivo, com o avanço de redes regionais, que buscam defender suas regiões do avanços da concorrência -- o ano de 2020 foi marcado pela abertura de capital de algumas redes como Pague Menos e d1000.

A meta da Raia Drogasil para 2020 era de abertura de 240 lojas. Maior do setor, a rede é referência em eficiência e rentabilidade de suas lojas. A expectativa do mercado para a companhia, portanto, é positiva.

O ano de 2020 foi também o ano em que a companhia anunciou o lançamento de seu marketplace de saúde, marcando sua entrada em mais nichos de produtos e serviços próprios e de terceiros ligados à saúde, incluindo alimentação saudável e suplementos. A companhia também tem investido para avançar nas compras online. A necessidade de investimento desses projetos pode reduzir o lucro nos próximos trimestres, mas esse é o preço a se pagar pela inovação.

Para 2021, a Raia Drogasil tem o vento a seu favor, por ora. Com o endurecimento das medidas restritivas devido à segunda onda da pandemia, a Raia Drogasil tem a vantagem de ser serviço essencial e poder manter suas lojas abertas (com a exceção das unidades em shoppings). Isso se soma aos aprendizados de 2020 e aos avanços já conquistados no e-commerce.