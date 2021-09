Quiz: sua ideia tem potencial para virar um negócio?

Por mais desafiador e burocrático que o processo de começar uma empresa do zero no Brasil possa parecer, o número de brasileiros que optam pelo caminho do empreendedorismo vem crescendo na última década — e chegou a representar 38% da população adulta em 2018, segundo dados da pesquisa anual do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Brasil com apoio do Sebrae.

Ainda que a pandemia tenha forçado muitos negócios a fechar as portas (derrubando consideravelmente a taxa de empreendedorismo no país no ano passado), o sonho de empreender continua latente entre grande parte da população. Não à toa, de acordo com o último levantamento (GEM 2020), abrir o próprio negócio está entre os quatro maiores desejos do brasileiro, ao lado de ter casa e carro próprios e viajar mais.

Mas a verdade é que, em um mercado cada vez mais competitivo, ter uma boa ideia de negócio não é o suficiente.

Como começar a empreender?

Estudar a concorrência, conhecer seu público-alvo, planejar uma estratégia de marketing e precificar adequadamente o serviço ofertado são apenas alguns dos pontos que merecem atenção especial durante o processo de abertura de uma empresa.

Pensando nisso, listamos abaixo algumas etapas que você deve levar em consideração antes de começar a empreender.

Conheça o mercado

Estudar o segmento em que pretende empreender é essencial para qualquer pessoa que deseja empreender.

Conhecido como benchmarking, o processo de análise da concorrência tem o objetivo de identificar as melhores práticas adotadas por players já consolidados no mercado para adaptá-las ao seu negócio. Assim, é possível identificar gaps e oportunidades, além de mapear possíveis ameaças ao sucesso da sua empresa.

Proponha uma solução

Um bom negócio geralmente resolve problemas reais na vida das pessoas. Não à toa, o próprio Sebrae define o empreendedorismo como a "capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade".

Entender quais são as maiores dores relacionadas ao problema que você pretende resolver (e quem são as pessoas que mais se incomodam com ele) é uma etapa importantíssima do processo de construção de uma empresa.

Para chegar a essa conclusão vale tudo: desde realizar pesquisas quantitativas até estudos de caso e conversas pessoais com pessoas que fazem parte do seu público-alvo.

Defina o público-alvo

Com a facilidade de segmentação de público proporcionada pela internet, a comunicação com os clientes passa a ser mais personalizada (e assertiva). Mas isso só é possível se a empresa souber exatamente para quem ela oferece seus serviços.

Por isso, definir o público-alvo é uma parte importante do plano de negócios. Afinal, se uma empresa não conhece seus clientes, como irá desenvolver produtos que realmente atendam às suas necessidades?

Tirando a sua ideia do papel

É claro que estas são apenas algumas das etapas da elaboração de um plano de negócios. Há muitos outros passos que devem ser considerados antes de abrir um negócio.

