Queridinha dos contadores, IOB investe R$ 220 milhões para dar a volta por cima

Se fosse colocar toda a legislação tributária do Brasil num único livro, ele teria mais de 50.000 páginas. Manter-se atualizado em meio a essa montanha de informações é um desafio diário, especialmente para contadores. E, por décadas, uma das empresas que mais ajudavam os profissionais nessa tarefa era a IOB. Conhecida como a “queridinha dos contadores”, a IOB era famosa por ser aquele número de telefone que os contadores ligavam para tirar dúvidas fiscais e tributárias.

Porém, no final dos anos 2010, a empresa passou por uma fase turbulenta. Após um período de falta de investimentos, a confiança dos clientes ficou abalada. A IOB pertencia à Sage, uma empresa britânica focada em software, que decidiu dar um passo atrás em mercados mais complexos como o Brasil. A multinacional adotou uma estratégia global de produtos que não se adaptava tão bem às peculiaridades da legislação brasileira, deixando a IOB “à deriva”.

Foi nesse cenário que o empresário português Jorge Santos Carneiro viu uma oportunidade de ouro. Ele já atuava na Sage e, em 2020, decidiu comprar a operação brasileira quando a empresa britânica resolveu sair do país.

“Quando compramos a IOB, ela não estava no melhor momento", diz Carneiro. "A reputação da empresa estava fragilizada, e os investimentos em tecnologia haviam sido deixados de lado”

Desde que assumiu a operação, o empresário já investiu 220 milhões de reais no negócio. Esse montante foi direcionado principalmente para tecnologia, desenvolvedores e novos produtos.

A ideia central era combinar a tradição da IOB com soluções modernas, focadas nas necessidades dos contadores e pequenas empresas brasileiras.

“Investimos muito em pessoas e tecnologia. Uma boa parte desse valor foi para contratar desenvolvedores, modernizar os produtos existentes e criar novos. Queremos que a IOB volte a ser aquela referência sólida para os contadores e empresas de pequeno porte”, diz Carneiro.

A IOB, que nasceu como uma fonte de conteúdo regulatório confiável, passou a expandir suas soluções para além das consultorias fiscais e trabalhistas. Hoje, a empresa oferece softwares contábeis, soluções para folha de pagamento e emissão de notas fiscais, tudo integrado em uma única plataforma, o IOB Online.

Um novo IOB para um novo mercado

A plataforma IOB Online foi desenhada para atender contadores de maneira mais ampla e eficaz. Ela é capaz de auditar e automatizar o envio de declarações de várias empresas ao mesmo tempo, economizando até 30% do tempo dos profissionais.

Outra inovação é a capacidade de capturar notas fiscais e validar automaticamente as informações tributárias antes da escrituração — um processo que, até então, era manual e sujeito a erros.

“Um dos nossos principais diferenciais é a capacidade de simplificar tarefas complexas. Antes, emitir uma nota fiscal correta no Brasil era quase uma arte. Agora, com a nossa plataforma, conseguimos fazer essa validação de forma automática, economizando tempo e evitando erros tributários”, diz Carneiro.

A IOB agora não só oferece consultoria — com mais de 5.000 ligações diárias de suporte — mas também investe em inteligência artificial para agilizar respostas e automatizar processos.

“Nosso foco é manter o nível de confiança que os contadores depositam em nós, oferecendo as respostas certas no tempo certo”, diz o executivo.

A compra da IOB e o desafio de reconquistar o mercado

Quando comprou a operação brasileira da Sage, Carneiro sabia que teria um longo caminho pela frente. A empresa vinha de anos de desinvestimento e com uma base de clientes insatisfeitos. A missão era clara: estabilizar o negócio, reconquistar a confiança dos antigos clientes e conquistar novos.

“Enfrentamos um NPS negativo (índice de satisfação) quando assumi a IOB. Estávamos com -30, o que era doloroso para uma empresa com tanto legado. Hoje, conseguimos reverter essa situação e fechamos agosto com um NPS de 37, o que nos enche de orgulho”, afirma Carneiro.

Além de investir em tecnologia e pessoas, a IOB também apostou na aquisição de startups para complementar seu portfólio. Nos últimos anos, foram compradas cinco pequenas empresas, incluindo a Emit, uma solução de emissão de notas fiscais, e a Paquetá, que oferece uma plataforma de crédito consignado.

A reforma tributária e os desafios para contadores

A reforma tributária, que promete transformar as regras fiscais no Brasil, é uma das grandes preocupações dos contadores. E a IOB já está se preparando para esse novo cenário. “Sabemos que a reforma vai mudar muita coisa, desde os preços de produtos às obrigações fiscais das empresas. Por isso, estamos desenvolvendo ferramentas que vão ajudar nossos clientes a navegar por essas mudanças com mais tranquilidade”, diz Carneiro.

Entre as novidades que a IOB está preparando, está um simulador da reforma tributária, que ajudará as empresas a entenderem o impacto das mudanças em suas operações e a se adaptarem de forma antecipada.

Além disso, a empresa está investindo em inteligência artificial para automatizar parte das respostas às perguntas mais comuns que devem surgir quando as novas regras entrarem em vigor, a partir de 2026.

“Nossa expectativa é que, no início de 2026, quando o novo imposto entrar em vigor, a demanda pelos nossos serviços aumente muito. Estamos prontos para esse desafio e acreditamos que será uma grande oportunidade para a IOB se destacar no mercado”, afirma o presidente.

Olhando para o futuro

A empresa está crescendo a um ritmo acelerado. Só em 2024, a IOB cresceu 24% em novas vendas. Mas Carneiro afirma que a empresa não tem pressa em escalar de forma descontrolada:

“Nosso foco é crescer de maneira sustentável, sem perder a qualidade no atendimento. Não adianta atrair novos clientes e deixá-los sair pela porta da frente porque não conseguimos atendê-los.”

Para os próximos anos, a IOB tem grandes planos, com 2025 prometendo ser um ano ainda mais significativo.

“Queremos continuar sendo o braço direito dos contadores brasileiros. Sabemos que o mercado está cada vez mais competitivo, mas acreditamos que nossa combinação de tradição e inovação vai nos manter na liderança.”