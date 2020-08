Imagine poder acessar e gerir, em uma única plataforma, movimentações como pagamentos, recebimentos e extratos, independentemente de quais forem os bancos ou as instituições financeiras escolhidas. É isso o que propõe a brasileira Accesstage. Mas o foco, nesse caso, não são as pessoas físicas, e sim as jurídicas. Hoje, a empresa conecta 120.000 companhias a 80 bancos para que elas realizem todas as suas transações no mesmo ambiente.

Ter acesso a uma quantidade incomensurável de dados fez com que a techfin passasse não só a ajudar seus clientes a antever o futuro financeiro (considerando, por exemplo, contas a pagar e receber) como também a dar insumos para que mantenham o caixa saudável. “Anunciamos neste ano nosso reposicionamento porque entendemos que nosso papel vai além de prover conectividade financeira. Usamos a tecnologia para ajudar o departamento financeiro das empresas a ver, prever e agir com base em dados, e não em suposições”, afirma Celso Sato, CEO da Accesstage.

Em meio à pandemia, a empresa se viu diante de um novo desafio: ajudar clientes com dificuldades de acesso ao crédito. E não são poucas. Uma pesquisa divulgada em abril deste ano pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontou que 60% dos donos de pequenos negócios que buscaram crédito no sistema financeiro por causa da crise do coronavírus tiveram o pedido negado. “O crédito não chega fácil às empresas, seja porque ele se concentra nas mãos de poucos players, seja porque elas ainda têm dificuldade de comprovar sua capacidade de tomar crédito saudável”, explica Sato.

Foi então que a empresa pôs em prática um plano que começou a ser traçado no ano passado: a oferta de crédito por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). “As plataformas fazem tudo fluir melhor; inclusive o crédito. Ter todo o histórico do cliente e saber como ele se comporta faz com que a gente consiga enxergar um retrato real do risco de tomada de crédito e faça esse crédito chegar a quem realmente precisa dele”, diz o executivo.

Celso Sato, CEO da Accesstage: ferramentas para o financeiro ver, prever e agir

Para conectar diversos serviços financeiros em uma única plataforma, a Accesstage investiu nos últimos três anos em seis startups, entre elas a Negocie Online, uma plataforma de prevenção e recuperação de crédito; e a IN10, uma consultoria de Business Intelligence, big data e analytics. A estratégia está dando certo. As startups já respondem por 26% do faturamento do grupo. “Queremos ser um hub cada vez mais completo de soluções para o mercado financeiro”, diz Sato. O segredo, a gente já sabe: ver, prever e agir para garantir a prosperidade financeira.