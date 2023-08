Quer entrar no mundo de startups? Essa competição com inscrições abertas e gratuitas te ajuda

Das 12.000 startups que existem hoje no Brasil, 7.000 foram abertas nos últimos 10 anos. É o que aponta um levantamento da Cortex, empresa de inteligência de vendas B2B. E se depender do fundo de venture capital KPTL, novos negócios chegarão em breve.

A gestora de venture capital é responsável pelo VC Challenge, uma das principais competições de startups do país. Estudantes universitários e de Ensino Médio poderão ter a experiência de ser empreendedor de uma startup e de fazer o pitch a um grupo seleto (e rigoroso) de investidores. A ideia é incentivar futuros empreendedores a mergulharem no mundo das startups - e, quem sabe, abrirem uma.

A competição será entre 30 de setembro e 11 de novembro deste ano. Boa parte vai ser online, mas contará também com atividades presenciais em São Paulo, Brasília e Belém.

O que é o VC Challenge

O VC Challenge é voltado a estudantes que queiram mergulhar no ecossistema de Venture Capital, participando de dinâmicas e workshops. Inicialmente focado em cursos de graduação como administração, engenharia e economia, o VC Challenge já reuniu, em edições anteriores, representantes de mais de 230 diferentes áreas da graduação, além de estudantes do Ensino Médio. Só na última edição foram mais de 2.600 inscritos.

Neste ano, vai acontecer a sexta edição do evento. As inscrições vão até 29 de setembro no site do VC Challenge. A participação dos estudantes é totalmente gratuita.

Nessa plataforma digital, os estudantes vão conhecer, ao longo de seis semanas, startups, traçando cenários de investimentos e desafios. Os vencedores vão para o Web Summit Rio 2024 com todas as despesas pagas e ainda levam para casa vouchers de 1.000 reais na Genial Educação, uma conta na Genial Investimentos com 500 reais de crédito para investir, e um summer job de dois meses para os participantes do grupo vencedor da competição.

Passo a passo do VC Challenge

O VC Challenge é dividido em quatro fases. São elas: